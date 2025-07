Ősök Napja 2025 – A Tolnai–Turán közösség minden eddiginél nagyobb létszámmal vesz részt az ünnepen

Fotó: kurultaj.hu

Folyamatban a felkészülés – fizikai edzések és felszerelésfejlesztés

A közösség felkészülése hónapokkal az ünnep előtt megkezdődött. Heti rendszerességgel tartanak közös edzéseket, ahol a tagok gyakorolják a nomád szablyavívás és vértes harc technikai elemeit, az íjászatot, a közelharcot és az együttműködést igénylő csapatfeladatokat is. A gyakorlati munka mellett technikai fejlesztések is történtek: új vagy felújított felszerelések, vértek, sisakok, korhű viseletek, jurták, zászlók és egyéb eszközök is készültek az ünnepre. A cél az, hogy a csapat külső megjelenésében és működésében is egységes, rendezett képet mutasson.

Nomád Hadi Iskola – fiatalok első országos szereplése

Az idei ünnep különlegessége, hogy a Tolnai–Turán saját utánpótlás-nevelő programja, a Nomád Hadi Iskola növendékei is részt vesznek az eseményen. Ez a program az elmúlt évben indult el, és elsősorban olyan fiatalokat szólít meg, akik érdeklődnek a hagyományőrzés gyakorlati (íjászat, vívás, kézműves foglalkozások), és elméleti oldala iránt. Az ő képzésük nemcsak mozgásos elemekre épül, hanem hangsúlyt kap a csapatmunka, a közösségi felelősség és az alapvető történelmi ismeretek átadása is. Az Ősök Napja számukra nemcsak élmény, hanem első komoly próbatétel is lesz, ahol valós helyzetekben kell alkalmazniuk mindazt, amit az elmúlt hónapokban tanultak.

Fotó: kurultaj.hu

Sportversenyek és ügyességi megmérettetések

A Tolnai–Turán csapata rendszeresen indul az ünnephez kapcsolódó sportversenyeken és aktív résztvevője a hagyományőrző bemutatóknak, történelmi életképek bemutatásának is. Az elvárást és a három napos teljesítményüket illusztrálandó, a csapat tagjai, szinte mindhárom nap, talpig vasban, sok esetben közel húsz kilógrammot jelentő felszerelésben vesznek részt a sportversenyeken, majd a Nomád Vonulásban, Seregszemlében és számos más történelmi életképben és hadi bemutatóban. Mindezt a sokszor több mint 40 fokos kánikulában, 7-8 órán át. A csapat célja nem feltétlenül a győzelem, sokkal inkább az, hogy helytálljanak, és méltón képviseljék saját közösségüket. Fontosnak tartják, hogy ne csak a nézők, hanem a többi résztvevő csoport is megbízható, jól szervezett csapatként tekintsen rájuk. Az ilyen megmérettetések kiváló lehetőséget adnak arra is, hogy a fiatalabbak megtapasztalják, milyen szerepük van egy működő közösség részeként.