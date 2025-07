„Slash egy lejárat nélküli zseni” – a Guns N' Roses újra letarolta Budapestet

Másképp, de ugyanaz – két év távlatából

Két évvel ezelőtt, 2023. július 19-én mi is ott voltunk többen is Szekszárdról a Puskás Arénában, amikor a Guns n’ Roses színpadra lépett. Az az este többünk számára is katartikus volt – különösen, amikor felcsendült a Welcome to the Jungle, amit akkor húsz év várakozás után hallhattam végre élőben. Most, 2025-ben ezzel indították a műsort – és bár más volt a hatása, az energia nem csökkent. Többek szerint nem volt akkora robbanás, de tovább vitte azt, amit elkezdtek: újra és újra megmutatni, mit jelent a valódi, szenvedélyes rock.

A Guns N’ Roses idei turnéjának címe: Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Egy újabb generáció nőtt bele az élménybe, és egy újabb alkalommal bizonyosodott be: a Guns n’ Roses nem csak múlt, hanem jelen is. Slash továbbra is „lejárat nélküli zseni”, Axl még mindig uralja a színpadot, Duff tartja a gerincet, és a zenekar nem emlék – hanem élmény, és él. Még mindig.