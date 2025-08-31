Hagyomány és kultúra
A díszpolgár mesélt a Fekete István Múzeum titkairól – videó készült a kulisszák mögül
Fotó: FB/Fekete István Múzeum
Dr. Csibi Krisztina legújabb Facebook-videójában Bodó Imrével, Dombóvár díszpolgárával beszélgetett a Fekete István Múzeumban. A felvételen a múzeum igazgatója mesél az éppen 30 éve létrejött gyűjtemény történetéről, a kezdetekről, a magángyűjteményből közkincsé vált tárlatról és Fekete István személyes dombóvári kötődéseiről is.
