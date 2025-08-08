augusztus 8., péntek

Megérint a tér

Arcok, amelyek nem tértek vissza – megrázó képek Bonyhádon

Czirok Róbert neve elsősorban a tetoválóművészet kedvelőinek lehet ismerős, valamint azoknak, akik már látták a borral és kávéval készült különleges portréit. Ezúttal is arcokat festett – azonban egészen különleges helyszínen, a bonyhádi zsinagógában állította ki őket. Az épület az elmúlt években számos kulturális eseménynek adott otthont, és most ismét különleges művészeti találkozásnak lehetünk tanúi.

Kutny Gábor

– Beléptem ebbe a térbe, és mélyen megérintett – mondja az alkotó. – A bonyhádi zsinagógában egy állandó kiállítás emlékezik meg azokról a zsidó emberekről, akik egykor a városban éltek, de a haláltáborokból már nem tértek haza. Az ő arcuk – a múlt arcai – most találkoznak az én urbánus, kortárs képeimmel, amelyek ugyancsak arcokat ábrázolnak. Ez a kettősség adja a kiállítás érzelmi feszültségét – tette hozzá Czirok Róbert. 

Czirok Róbert a bonyhádi zsinagógában állít ki
Czirok Róbert nem klasszikus értelemben vett arcképeket készített
Forrás: Beküldött fotó

Czirok Róbert kompozícióinak középpontjában a tekintetek állnak 

Az absztrakt arcok graffitiszerű háttérből néznek vissza a nézőre – mintha a jelen reflektálna a múltra. A kompozíciók középpontjában a tekintetek állnak, amelyek túlmutatnak a portré műfaján. Nem klasszikus értelemben vett arcképek ezek: az alkotó saját érzéseit, hangulatait is beleszövi a munkákba. A képeken szövegek jelennek meg, néhol francia és olasz nyelvű könyvrészletek is feltűnnek, gazdagítva a vizuális élményt.

 

