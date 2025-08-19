Teol.hu videó
3 órája
Együtt élvezték a közös muzsikálás örömét (videó)
Másodszor tartottak zenetábort Uzdon.
A kicsi faluban lévő ifjúsági táborban már tavaly is összegyűltek a szaxofonosok és klarinétosok a közös, kötetlen zenélésre. Az idei volt a második ilyen tábor, melyen a tavalyihoz hasonlóan tizenöten vettek részt.
Számunkra az a cél, hogy a gyerekek a zenekarban zenélést tanulják, tudjanak figyelni egymásra, tudjanak figyelni a karmesterre. Erre helyezzük a hangsúlyt. Nyilván van egyéni fejlesztés is a programban, de nem ez a hangsúlyos, hanem, hogy élvezzék az együtt muzsikálás örömét – mondta Majtényi Csilla, a szaxofonos tábor ötletgazdája és a tábor életre hívója.
