Együtt élvezték a közös muzsikálás örömét (videó)

A kicsi faluban lévő ifjúsági táborban már tavaly is összegyűltek a szaxofonosok és klarinétosok a közös, kötetlen zenélésre. Az idei volt a második ilyen tábor, melyen a tavalyihoz hasonlóan tizenöten vettek részt.

Zenekari próba a templomban Uzdon. Fotó: Beküldött

Számunkra az a cél, hogy a gyerekek a zenekarban zenélést tanulják, tudjanak figyelni egymásra, tudjanak figyelni a karmesterre. Erre helyezzük a hangsúlyt. Nyilván van egyéni fejlesztés is a programban, de nem ez a hangsúlyos, hanem, hogy élvezzék az együtt muzsikálás örömét – mondta Majtényi Csilla, a szaxofonos tábor ötletgazdája és a tábor életre hívója.