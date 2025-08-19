augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

38 perce

Együtt élvezték a közös muzsikálás örömét (videó)

Címkék#teol video#zene#Majtényi Csilla#gyerek#tábor

Teol.hu

A kicsi faluban lévő ifjúsági táborban már tavaly is összegyűltek a szaxofonosok és klarinétosok a közös, kötetlen zenélésre. Az idei volt a második ilyen tábor, melyen a tavalyihoz hasonlóan tizenöten vettek részt. 

Zenekari próba a templomban Uzdon. Fotó: Beküldött

Számunkra az a cél, hogy a gyerekek a zenekarban zenélést tanulják, tudjanak figyelni egymásra, tudjanak figyelni a karmesterre. Erre helyezzük a hangsúlyt. Nyilván van egyéni fejlesztés is a programban, de nem ez a hangsúlyos, hanem, hogy élvezzék az együtt muzsikálás örömét – mondta Majtényi Csilla, a szaxofonos tábor ötletgazdája és a tábor életre hívója. 

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu