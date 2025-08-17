Fergeteges este! A Magyar Állami Népi Együttes lépet fel Hőgyészen

„Fergeteges hangulatú, teltházas este volt Hőgyészen. A Magyar Állami Népi Együttes látogatott el a Petőfi programnak köszönhetően hozzánk. Az est legmeghatóbb pillanata volt, amikor a helyi Bokréta Néptáncegyüttes lépett a színpadra a finálé előtt” – osztotta meg a Facebookon dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője.

„Vastaps és örömkönnyek. Köszönjük az élményt!” – tette hozzá a politikus.