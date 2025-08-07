1 órája
Habparti, pacalpörkölt és nosztalgiadiszkó – ilyen volt a Mórágyi Gránit Fesztivál (VIDEÓ+GALÉRIA)
Családi programok, főzőverseny, hagyományőrző és zenei produkciók. Ismét jól sikerült a Mórágyi Gránit Fesztivál.
A visszajelzések alapján idén is jól sikerült mulatság volt a Mórágyi Gránit Fesztivál szombaton. A kisgyerekes családokat már délelőtt várták a rendezvénytéren, a régi kőbánya területén, ahol többek között barkácsasztalnál ügyeskedhettek és légvárban ugrálhattak a legkisebbek. Később volt habparti is, buggyval lehetett körözni a tó körül, illetve az autóverseny szimulátort is ki lehetett próbálni.
Több műfajt felvonultatott a Gránit Fesztivál
Délután a színpadi programokkal kapcsolt magasabb fokozatba a fesztivál. Fellépett a Dózsa György MMK Kórus, KPD „Jedinstvo-Egység” ME, a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Szászvár Vadrózsa Szenior Tánccsoport, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, valamint a szintén bátaszéki Best Street Team.
A folytatásban különböző zenekarok váltották egymást a színpadon. Koncertet adott a Vattacukor és a Gránit zenekar, majd a Brass Vibe és A Szabadság Rabszolgái. Ez utóbbi zenekar nemcsak fellépőként vett részt a rendezvényen, ugyanis a főzőversenyre is beneveztek. Mi több, pörköltjükkel meg is nyerték azt. Második helyen a Capuccino, a harmadikon pedig a Leszkó nevű csapat végzett. A napot nosztalgia buli zárta Harasztival.
Ismét jól sikerült a Mórágyi Gránit FesztiválFotók: Kiss Albert
Teol.hu videó
