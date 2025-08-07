augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

29°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Habparti, pacalpörkölt és nosztalgiadiszkó – ilyen volt a Mórágyi Gránit Fesztivál (VIDEÓ+GALÉRIA)

Címkék#program#teol video#Gránit Fesztivál#család

Családi programok, főzőverseny, hagyományőrző és zenei produkciók. Ismét jól sikerült a Mórágyi Gránit Fesztivál.

Révészné Hanol Erzsébet

A visszajelzések alapján idén is jól sikerült mulatság volt a Mórágyi Gránit Fesztivál szombaton. A kisgyerekes családokat már délelőtt várták a rendezvénytéren, a régi kőbánya területén, ahol többek között barkácsasztalnál ügyeskedhettek és légvárban ugrálhattak a legkisebbek. Később volt habparti is, buggyval lehetett körözni a tó körül, illetve az autóverseny szimulátort is ki lehetett próbálni.

A Mórágyi Gránit Fesztivál szrvezői minden korosztályra gondoltak
A gyerekeket már délelőtt jobbnál jobb programok várták a Gránit Fesztiválon
Fotó: Kiss Albert

Több műfajt felvonultatott a Gránit Fesztivál

Délután a színpadi programokkal kapcsolt magasabb fokozatba a fesztivál. Fellépett a Dózsa György MMK Kórus, KPD „Jedinstvo-Egység” ME, a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Szászvár Vadrózsa Szenior Tánccsoport, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, valamint a szintén bátaszéki Best Street Team.

A régi kőbánya területén rendezték a fesztivált
Fotó: Kiss Albert

A folytatásban különböző zenekarok váltották egymást a színpadon. Koncertet adott a Vattacukor és a Gránit zenekar, majd a Brass Vibe és A Szabadság Rabszolgái. Ez utóbbi zenekar nemcsak fellépőként vett részt a rendezvényen, ugyanis a főzőversenyre is beneveztek. Mi több, pörköltjükkel meg is nyerték azt. Második helyen a Capuccino, a harmadikon pedig a Leszkó nevű csapat végzett. A napot nosztalgia buli zárta Harasztival.

Ismét jól sikerült a Mórágyi Gránit Fesztivál

Fotók: Kiss Albert

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu