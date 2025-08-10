Büszkén ünnepelték sváb hagyományaikat a 41. Nemzetiségi Napokon (galéria)

A falu, amely 1994-ben az elsők között alapította meg saját német nemzetiségi önkormányzatát, ma is büszkén őrzi és adja tovább sváb gyökereit. Ez az idei Györkönyi Nemzetiségi Napok minden mozzanatában megmutatkozott – a gasztronómiától a zenén és táncon át a viseletig.

Ismét sokakat vonzottak a Györkönyi Nemzetiségi Napok

Fotó: Molnár Gyula

Pénteken Till Jánosné népviseletes babákat és a Blickpünkt 2018-as fotókiállítását bemutató tárlat nyílt meg a Közösségi Présházban, ahol Rodenbücher Mihályné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón az általános iskola tanulói és az óvodások adtak műsort. Az est folytatásában a Honvéd Együttes és a Pincehegyi Cimborák léptek színpadra, majd a Mecseknádasdról érkezett Junge Spatzen zenekar táncháza zárta a napot.