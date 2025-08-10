augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

35°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás programok

1 órája

Büszkén ünnepelték sváb hagyományaikat a 41. Nemzetiségi Napokon (galéria)

Címkék#Györkönyi Nemzetiségi Napok#Györköny#nemzetiség

Ismét megtelt a falu élettel és zenével augusztus 8–10. között. Immár 41. alkalommal rendezték meg a település legfontosabb kulturális eseményét, a Györkönyi Nemzetiségi Napokat. A háromnapos programsorozatot a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület és a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, a község önkormányzata és a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.

Teol.hu

A falu, amely 1994-ben az elsők között alapította meg saját német nemzetiségi önkormányzatát, ma is büszkén őrzi és adja tovább sváb gyökereit. Ez az idei Györkönyi Nemzetiségi Napok minden mozzanatában megmutatkozott – a gasztronómiától a zenén és táncon át a viseletig.

Ismét sokakat vonzottak a Györkönyi Nemzetiségi Napok
Fotó: Molnár Gyula

Igazi népünnepély volt a Györkönyi Nemzetiségi Napok

Pénteken Till Jánosné népviseletes babákat és a Blickpünkt 2018-as fotókiállítását bemutató tárlat nyílt meg a Közösségi Présházban, ahol Rodenbücher Mihályné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón az általános iskola tanulói és az óvodások adtak műsort. Az est folytatásában a Honvéd Együttes és a Pincehegyi Cimborák léptek színpadra, majd a Mecseknádasdról érkezett Junge Spatzen zenekar táncháza zárta a napot.

Szombaton a Május téren már kora reggeltől rotyogtak a sváb ételek, a gyerekeket kackiás játszóház és hangszersimogató várta, kézművesfoglalkozásokkal kiegészítve. Délben a főzőverseny fogásait lehetett megkóstolni, délután pedig a Pincehegyen indult bortúra. Az esti ünnepségen Schweigert György polgármester nyitotta meg a hivatalos programot, amelynek részeként átadták a Györkönyi Németségért Díjat. A Györköny történetét bemutató zenés-táncos előadást a helyi hagyományőrző csoportok adták elő. A napot a SWAB zenekar fergeteges sváb bálja zárta, miközben kézműves vásár és büfé várta a vendégeket.

Till Jánosné viseletes babáira most is sokan voltak kiváncsiak
Fotó: Molnár Gyula

Vasárnap a györkönyi evangélikus templomban kétnyelvű istentisztelet tette teljessé az ünnepi hétvégét.

A 41. Györkönyi Nemzetiségi Napok ismét bebizonyították: a település közössége élő, erős és büszke múltjára. A hagyományok ápolása itt nemcsak feladat, hanem természetes része a mindennapoknak – és ezt örömmel adják tovább a fiatalabb nemzedékeknek is.

41. Györkönyi Nemzetiségi Napok

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu