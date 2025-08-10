1 órája
Büszkén ünnepelték sváb hagyományaikat a 41. Nemzetiségi Napokon (galéria)
Ismét megtelt a falu élettel és zenével augusztus 8–10. között. Immár 41. alkalommal rendezték meg a település legfontosabb kulturális eseményét, a Györkönyi Nemzetiségi Napokat. A háromnapos programsorozatot a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület és a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, a község önkormányzata és a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.
A falu, amely 1994-ben az elsők között alapította meg saját német nemzetiségi önkormányzatát, ma is büszkén őrzi és adja tovább sváb gyökereit. Ez az idei Györkönyi Nemzetiségi Napok minden mozzanatában megmutatkozott – a gasztronómiától a zenén és táncon át a viseletig.
Igazi népünnepély volt a Györkönyi Nemzetiségi Napok
Pénteken Till Jánosné népviseletes babákat és a Blickpünkt 2018-as fotókiállítását bemutató tárlat nyílt meg a Közösségi Présházban, ahol Rodenbücher Mihályné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón az általános iskola tanulói és az óvodások adtak műsort. Az est folytatásában a Honvéd Együttes és a Pincehegyi Cimborák léptek színpadra, majd a Mecseknádasdról érkezett Junge Spatzen zenekar táncháza zárta a napot.
Szombaton a Május téren már kora reggeltől rotyogtak a sváb ételek, a gyerekeket kackiás játszóház és hangszersimogató várta, kézművesfoglalkozásokkal kiegészítve. Délben a főzőverseny fogásait lehetett megkóstolni, délután pedig a Pincehegyen indult bortúra. Az esti ünnepségen Schweigert György polgármester nyitotta meg a hivatalos programot, amelynek részeként átadták a Györkönyi Németségért Díjat. A Györköny történetét bemutató zenés-táncos előadást a helyi hagyományőrző csoportok adták elő. A napot a SWAB zenekar fergeteges sváb bálja zárta, miközben kézműves vásár és büfé várta a vendégeket.
Vasárnap a györkönyi evangélikus templomban kétnyelvű istentisztelet tette teljessé az ünnepi hétvégét.
A 41. Györkönyi Nemzetiségi Napok ismét bebizonyították: a település közössége élő, erős és büszke múltjára. A hagyományok ápolása itt nemcsak feladat, hanem természetes része a mindennapoknak – és ezt örömmel adják tovább a fiatalabb nemzedékeknek is.
41. Györkönyi Nemzetiségi NapokFotók: Molnár Gyula