Kisszékelyi Alkotótábor: megelevenedett a mesevilág

A kisszékelyi alkotótáborban az Író Cimborák kortárs gyerekirodalom alkotóműhely tagjait és képzőművészeket négy napon át varázsolta el a természet és az alkotás világa.

A Kisszékelyi Alkotótábor résztvevői megismerkedtek Kisszékely növényvilágával, az eseményen egy kiskutya is részt vett Fotó: Beküldött

Ilyen a Kisszékelyi Alkotótábor

A program egyik legemlékezetesebb része a pénteki napon történt, amikor az alkotótábor résztvevői Horváth András, a településen élő botanikus vezetésével közel négy órás sétán ismerkedtek meg a környék növényvilágával. A hétköznapi és a ritkább növényfajokat is megcsodálhatták, különös figyelmet fordítva azon növényekre, amelyek Lázár Ervin alkotásaiban is szerepelnek. A táborozók megismerkedtek a löszmélyutak kialakulásával, a Kisszékelyt körülölelő ősi erdőkkel, a Kerekerdő Tanösvénnyel, valamint a Babaszó dűlővel is. Másnap, szombaton az alkotók ellátogattak a környék egyik legkülönlegesebb természeti emlékéhez, a Nagyszederfához. Itt Bertóti Johanna erdélyi költő, zeneszerző és előadóművész egy rövid koncerttel ajándékozta meg őket. Még aznap délután csapatuk egy része Nagyszékelybe utazott, ahol Lipka Bori helyi kézműves vezetésével különleges képzőművészeti foglalkozáson vettek részt. A képzőművészeti workshopon az úgynevezett „ecoprint” technikát próbálhatták ki, amely során növényi lenyomatokat készítettek textilre.

A tábor résztvevői a hétköznapi és ritkább növényfajokat is megcsodálhatták, különös figyelmet fordítva azon növényekre, amelyek Lázár Ervin meséiben is szerepelnek Fotó: Beküldött

A hétvégén mutatják be az alkotásokat

A táborban született írásokból és képekből különleges kiadvány, a Kisszékelyi Füveskönyv készül, amelyet a Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa Emléknapokon mutatnak be a hétvégén, augusztus huszonharmadikán és huszonnegyedikén Kisszékelyben. Az alkotótábor résztvevői: András Adél, Bertóti Johanna, Bódi Kati, Gertheis Veronika, Horváth-Dobó Dorottya, Kovács Réka Barbara, Lukács-Kis Panka, Majoros Nóra, Miklya Zsolt, Nagy Izabella, Németh Eszter, Póth Rebeka, Smelka Sándor, Szegedi Csilla, Várfalvy Emőke. Az alkotásaik az Író Cimborák blogján, itt is megtekinthetők.