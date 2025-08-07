Az utazó zongora, avagy így került be Liszt hangszere az ablakon

Nem mindennapos eseménynek voltak tanúi a szekszárdi főutcán járók akkor, azon az esős, késő délutáni órában. A daru egy vízhatlan fóliába csomagolt zongorát emelt magasba, hogy az, a vastag drótkötélen lógva éppen beérjen az éppen felújított épület második emeleti – erre a célra kibontott – ablakán át az immár a zeneszerző nevét viselő Liszt Ferenc Zeneiskolába.

Liszt Ferenc zongorája 1973-ban került vissza az Augusz-házba

Fotó: A szerző fotója / Forrás: MW

Aláírás található a Liszt Ferenc zongora oldalán

A híres magyar hangszerkészítő, Beregszászy mester remekére, melyen hajdan a világhírű művész, az Augusz család gyakori vendége szólaltatott meg csodálatos dallamokat, Sopronban bukkantak pár évvel korábban egy Liszt ünnepség során. Megtalálták rajta a zeneszerző kézírását, a dátumot, s hogy azon Szekszárdon játszott. A kalandos utat bejárt hangszert visszahozták régi helyére, s ez lett az akkor ott berendezett Liszt múzeum kincse.

A hangszer ma a vármegyeházán látható

Fotó: A szerző fotója / Forrás: MW

Innen évek múlva ismét elkerült Liszt zongorája. Megint restaurálták. A terv ugyanis az volt, hogy a vármegyeháza dísztermében lesz végleg, ahol a zeneszerző koncerteket is adott. De kiderült, a faszerkezetű zongorát nem lehet már úgy helyreállítani, hogy azon a remekműveket hűen meg lehessen szólaltatni. Így az a vármegyeháza földszintjére került, ahol most a Wosinsky Mór Múzeum Liszt kiállításának ékessége.