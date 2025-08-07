augusztus 7., csütörtök

Dróton táncolt Liszt hagyatéka

29 perce

Az utazó zongora, avagy így került be Liszt hangszere az ablakon

Címkék#Liszt Ferenc#Augusz-ház#hangszer#zongora

Ablakon jutott be a házba Liszt Ferenc zongorája. Régen történt, bő fél évszázaddal ezelőtt, 1973. április 25-én délután, hogy a jeles hangszer visszakerült Szekszárdra, az Augusz-házba, oda, ahol hajdan oly sokat játszott a zeneszerző géniusz.

Szepesi László

Nem mindennapos eseménynek voltak tanúi a szekszárdi főutcán járók akkor, azon az esős, késő délutáni órában. A daru egy vízhatlan fóliába csomagolt zongorát emelt magasba, hogy az, a vastag drótkötélen lógva éppen beérjen az éppen felújított épület második emeleti – erre a célra kibontott – ablakán át az immár a zeneszerző nevét viselő Liszt Ferenc Zeneiskolába

Liszt Ferenc zongora 1973-ban
Liszt Ferenc zongorája 1973-ban került vissza az Augusz-házba
Fotó: A szerző fotója / Forrás:  MW

Aláírás található a Liszt Ferenc zongora oldalán 

A híres magyar hangszerkészítő, Beregszászy mester remekére, melyen hajdan a világhírű művész, az Augusz család gyakori vendége szólaltatott meg csodálatos dallamokat, Sopronban bukkantak pár évvel korábban egy Liszt ünnepség során. Megtalálták rajta a zeneszerző kézírását, a dátumot, s hogy azon Szekszárdon játszott. A kalandos utat bejárt hangszert visszahozták régi helyére, s ez lett az akkor ott berendezett Liszt múzeum kincse.

Liszt zongorája kiállítva
A hangszer ma a vármegyeházán látható
Fotó: A szerző fotója / Forrás:  MW

Innen évek múlva ismét elkerült Liszt zongorája. Megint restaurálták. A terv ugyanis az volt, hogy a vármegyeháza dísztermében lesz végleg, ahol a zeneszerző koncerteket is adott. De kiderült, a faszerkezetű zongorát nem lehet már úgy helyreállítani, hogy azon a remekműveket hűen meg lehessen szólaltatni. Így az a vármegyeháza földszintjére került, ahol most a Wosinsky Mór Múzeum Liszt kiállításának ékessége.

 

