Teol.hu videó
2 órája
Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít (videó)
Ismét benépesült Medina főtere és a Hőskert árnyas ligete. Az önkormányzat szervezésében megrendezett Nemzetek és nemzedékek napja ezúttal is összehozta a település és a Medina-szőlőhegy, valamint a szomszédos települések lakóit. A színes, minden korosztályt megszólító falunap célja idén is az volt, hogy a falu apraja-nagyja közösen ünnepelhessen.
Teol.hu videó
- Horvát rendszámú furgon pusztított az M6-os autópálya pihenőjében (fotók, videó)
- Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos (videó, galéria)
- A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak (videó)
- Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ
- A legkisebbek is jól szórakoztak Bonyhádon (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre