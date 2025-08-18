augusztus 18., hétfő

42 perce

Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít (videó)

Címkék#falunap#teol video#Medina#Nemzetek és nemzedékek napja

Ismét benépesült Medina főtere és a Hőskert árnyas ligete. Az önkormányzat szervezésében megrendezett Nemzetek és nemzedékek napja ezúttal is összehozta a település és a Medina-szőlőhegy, valamint a szomszédos települések lakóit. A színes, minden korosztályt megszólító falunap célja idén is az volt, hogy a falu apraja-nagyja közösen ünnepelhessen.

 

 

