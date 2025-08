Megduplázódott a látogatók száma – valami történik a könyvtárban!

Éppen egy évvel ezelőtt kezdődött, és szeptember végéig tartott az átköltözés Széchenyi utcából a Tudásközpontba. Ezalatt, több héten át még a régi helyen lehetett a kölcsönzött könyveket cserélni, és bár a hivatalos megnyitó januárban volt csak, gyakorlatilag már október elejétől az új helyen fogadták az olvasókat.

A Tudásközpont által nyújtott lehetőségekről Liebhauser János beszélt

Tudásközpont növekvő olvasószámmal

Az azóta eltelt esztendő a tanulás, az újhoz szokás időszaka volt, néha gondokkal, de sokkal inkább örömökkel. Mert számottevően nőtt az beiratkozott olvasók száma, s büszkék nem csak arra, hogy egyre többen kölcsönöznek könyvet, hanem hogy az olvasók egyre több időt töltenek az új falak között. Azok is, akik kölcsönözni jönnek, hosszabban időznek a könyvek mellett, hiszen, míg a régi helyen egészen kevés kivétellel a könyvek zöme a raktárakban volt, itt százezer kint van szabadpolcokon az olvasók számára, s csak a többi a két raktárban. Sokan pedig olvasni, zenét hallgatni, tanulni jönnek, kétszer annyian vannak, mint egy évvel ezelőtt. Felnőttek és diákok, a vizsgaidőszakban az egyetemisták félnapokat, napokat eltöltenek itt, ezért is élettel telt meg ez a hely.

A nagyobb tér tette lehetővé, hogy – ellentétben több könyvtárral, ahol a zeneműtárat megszüntették – nem kellett kidobniuk hatezer régi bakelitlemezüket, sőt, korszerű lehetőség van minőségi zenehallgatásra. Mert ma, mikor legtöbben pocsék minőségben, telefonon, legfeljebb bluetoothon hallgatnak zenét, a könyvtárban van, s még korszerűsödik egy zeneszoba, ahol kiváló minnőségben lehet klasszikusokat és moderneket is hallgatni.

A nagyszerű épület méretes közösségi terei lehetőséget adnak fórumokra, az együttműködés bővítésére. Sorra keresik meg a könyvtárat civil szervezetek, többek közt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tartott itt tanácskozást, s ezek tágítják szakmai kapcsolataikat, amelyre korábban nem volt lehetőség.

Példaértékű Zöld Könyvtár

Gyakorta jönnek szakemberek is, folytatta az igazgató. Minap a Szabó Ervin Könyvtár dolgozói jöttek megnézni új körülményeiket, s az előző hónapok, hetek során itt jártak több rokon intézmény munkatársai. Érdekli őket, hogy milyen a Zöld Könyvtár. Ezt a címet még 2023-ban nyerték el Rotterdamban, s a mozgalom, a fenntarthatóság gondolatának hazai motorja lettek. Már az épületet is úgy tervezték, hogy van tetőkert, növényekkel teli terasz, s van öntözési rendszer, amely a felfogott esővizet hasznosítja. A környezeti tudatosság szellemét jelzi Tudásközpont kiváló hőszigetelése, a hőszivattyús hűtés, fűtés és a tetőn lévő 150 kilowatt teljesítményű napelempark, amely a házban szükséges villamosenergia jelentős részét biztosítja. A tágas épületben van egy zöldfal is, tele növényekkel, s egyre több a csarnokokban. Ezek egy részét a régi könyvtárból hozták, de sok nagy növényt kaptak, kapnak a város lakóitól, az olvasóktól is, főleg nagyokat, olyanokat, amelyek úgymond kinőtték a lakásokat.