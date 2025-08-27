Különleges hangversennyel nyitott új korszakot a Művészetek Háza

Nagyszerű koncerttel zárult vasárnap este Szekszárdon a jubileumi év. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ünnepelték a hajdani zsinagógából kialakított intézmény, a Művészetek Háza megnyitásának negyvenedik évfordulóját. Akkor egy koncerttel és kiállítással indult az emlékév, amely most a Bartóktól Binderig című, különleges hangversennyel ért véget.

Bartóktól Binderig címmel koncerttel ünnepelt a Művészetek Háza

Forrás: A szerző fotója

A koncert előtt Gonda Mária, a Babits Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a közönséget. Elmondta, hogy az elmúlt tizenkét hónapban a tervezett negyvennél is több programmal – koncertekkel, előadásokkal, kiállításokkal, bemutatókkal – várták az érdeklődőket.

Ők voltak a Művészetek Háza korábbi igazgatói

Mint egy évvel korábban, most is köszönetet mondott az intézmény alapító igazgatójának, dr. Méry Évának és az őt követő Baky Péter festőművésznek, akiknek munkája révén a Művészetek Háza országosan is elismert kiállítótérré vált. Háláját fejezte ki Berlinger Attilának is, aki előbb a Művelődési Központ igazgatójaként, majd Szekszárd polgármestereként sokat tett azért, hogy az intézmény a nehéz időszak után visszataláljon ahhoz az úthoz, amelyre mindig is hivatott volt.

Az ünnepi hangversenyen jelen volt Berlinger Attila is. Köszöntőjében kiemelte: minden lezárás egyben új kezdet is, és a jubileumi évvel elindított ötödik évtized biztatóan indult. Hozzátette, hogy a Művészetek Háza olyan gazdag és sokszínű kulturális kínálattal működik, amelyet még a Szekszárdnál nagyobb városok is megirigyelhetnének. Mindez – hangsúlyozta – a Babits Kulturális Központ és a Művészetek Háza dolgozóinak, valamint a hűséges közönségnek köszönhető, akik kitartó figyelemmel kísérik az intézmény programjait.

A szavakat a zene követte. A színpadra lépett Binder Károly zongoraművész-zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Junior Prima díjas Fónay Tibor bőgőn, valamint Hidász Tamás, a zseniális dobos. A koncert első felében Bartók-művek átiratait adták elő – a klasszikus zene és a modern jazz fúziójának lenyűgöző példáit. Ezek a feldolgozások egyszerre őrizték az eredeti művek szellemét, miközben gazdagították azokat a jazz improvizatív szabadságával.