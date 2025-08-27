augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„Minden vég egy új kezdet”

36 perce

Különleges hangversennyel nyitott új korszakot a Művészetek Háza

Címkék#koncert#Művészetek Háza#emlékév#hangverseny

Egy évnyi ünneplés után vasárnap este a Bartóktól Binderig című koncerttel zárta jubileumi programsorozatát a hajdani zsinagóga. A szekszárdi Művészetek Háza immár az ötödik évtizedébe lépett.

Szepesi László

Nagyszerű koncerttel zárult vasárnap este Szekszárdon a jubileumi év. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ünnepelték a hajdani zsinagógából kialakított intézmény, a Művészetek Háza megnyitásának negyvenedik évfordulóját. Akkor egy koncerttel és kiállítással indult az emlékév, amely most a Bartóktól Binderig című, különleges hangversennyel ért véget.

Binder Károly, Fónay Tibor és Hidász Tamás játszik a Művészetek Háza koncertjén
Bartóktól Binderig címmel koncerttel ünnepelt a Művészetek Háza
Forrás: A szerző fotója

A koncert előtt Gonda Mária, a Babits Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a közönséget. Elmondta, hogy az elmúlt tizenkét hónapban a tervezett negyvennél is több programmal – koncertekkel, előadásokkal, kiállításokkal, bemutatókkal – várták az érdeklődőket.

Ők voltak a Művészetek Háza korábbi igazgatói 

Mint egy évvel korábban, most is köszönetet mondott az intézmény alapító igazgatójának, dr. Méry Évának és az őt követő Baky Péter festőművésznek, akiknek munkája révén a Művészetek Háza országosan is elismert kiállítótérré vált. Háláját fejezte ki Berlinger Attilának is, aki előbb a Művelődési Központ igazgatójaként, majd Szekszárd polgármestereként sokat tett azért, hogy az intézmény a nehéz időszak után visszataláljon ahhoz az úthoz, amelyre mindig is hivatott volt.

Az ünnepi hangversenyen jelen volt Berlinger Attila is. Köszöntőjében kiemelte: minden lezárás egyben új kezdet is, és a jubileumi évvel elindított ötödik évtized biztatóan indult. Hozzátette, hogy a Művészetek Háza olyan gazdag és sokszínű kulturális kínálattal működik, amelyet még a Szekszárdnál nagyobb városok is megirigyelhetnének. Mindez – hangsúlyozta – a Babits Kulturális Központ és a Művészetek Háza dolgozóinak, valamint a hűséges közönségnek köszönhető, akik kitartó figyelemmel kísérik az intézmény programjait.

A szavakat a zene követte. A színpadra lépett Binder Károly zongoraművész-zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Junior Prima díjas Fónay Tibor bőgőn, valamint Hidász Tamás, a zseniális dobos. A koncert első felében Bartók-művek átiratait adták elő – a klasszikus zene és a modern jazz fúziójának lenyűgöző példáit. Ezek a feldolgozások egyszerre őrizték az eredeti művek szellemét, miközben gazdagították azokat a jazz improvizatív szabadságával.

Saját szerzemények 

A második részben Binder Károly saját szerzeményei csendültek fel, amelyekben szintén felfedezhető volt Bartók hatása, ám itt már nagyobb teret kapott az improvizáció. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a virtuóz zongoraszólamokat, Hidász Tamás izgalmas, sokszínű dobszólóit, valamint Fónay Tibor játékát, amelyben a hangszer hol pattogva, hol bársonyos, éneklő hangon szólalt meg.

A most lezárult jubileumi év egyben az új évtized nyitánya is. A Művészetek Háza ismét fontos helyet foglalhat el az ország kulturális körforgásában, ahol neves kortárs alkotók mutathatják be munkáikat. „A feladatunk most az, hogy ezt az irányt tartsuk” – mondta Gonda Mária igazgató, majd hozzátette: bár rögös út vezet a csillagokig, a kiválóságra való törekvés szellemében végzett munka mindig célba ér.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu