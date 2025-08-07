augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

29°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgácsfánk és kalács is jutott

46 perce

Nagyanyáink hímzésvilága tárult a közönség elé

Címkék#szakályi#Nagyanyáink hímzésvilága#Gulyás Ildikó

Szeri Árpád

Nagyanyáink hímzésvilága címmel tartott kiállítást hétfőn délután a helyi művelődési házban a Szakályi Nyugdíjas Egyesület. A rendezvényen a szervezők nevében Gulyás Ildikó kulturális asszisztens köszöntötte a közönséget. Ezután az egyetemista Kocsi Réka Anna mondott verset, majd a gimnazista Nyerges Zelmira és Nyerges Miléna trombitán játszott. Dr. Vizi Márta, a Wosinsky Mór Múzeum régész főmuzeológusa tudományos tárlatvezetést tartott; ismertetőjében nemcsak a szakályi hímzésekről, hanem a község történetéről és annak értékeiről is beszélt. Az érdeklődők a Kapos–Koppány vidékét jellemző vőlegénying, hímzett falvédő, monogramos párna és pólya, valamint paszita véka takaró mellett számos egyedi kézimunkát is megtekinthettek. A díszítésben Tóthné Minor Ilona segédkezett, Szemes Ibolya és Csapó Józsefné felajánlásának köszönhetően pedig a szervezők a szép számú érdeklődőt finom kaláccsal és forgácsfánkkal kínálták.

A szakályi kiálltáson Gulyás Ildikó   köszöntötte a megjelent, szép számú közönséget

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu