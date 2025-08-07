Nagyanyáink hímzésvilága tárult a közönség elé

Nagyanyáink hímzésvilága címmel tartott kiállítást hétfőn délután a helyi művelődési házban a Szakályi Nyugdíjas Egyesület. A rendezvényen a szervezők nevében Gulyás Ildikó kulturális asszisztens köszöntötte a közönséget. Ezután az egyetemista Kocsi Réka Anna mondott verset, majd a gimnazista Nyerges Zelmira és Nyerges Miléna trombitán játszott. Dr. Vizi Márta, a Wosinsky Mór Múzeum régész főmuzeológusa tudományos tárlatvezetést tartott; ismertetőjében nemcsak a szakályi hímzésekről, hanem a község történetéről és annak értékeiről is beszélt. Az érdeklődők a Kapos–Koppány vidékét jellemző vőlegénying, hímzett falvédő, monogramos párna és pólya, valamint paszita véka takaró mellett számos egyedi kézimunkát is megtekinthettek. A díszítésben Tóthné Minor Ilona segédkezett, Szemes Ibolya és Csapó Józsefné felajánlásának köszönhetően pedig a szervezők a szép számú érdeklődőt finom kaláccsal és forgácsfánkkal kínálták.

