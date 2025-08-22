Nagyszerű, hogy ez a két együttes találkozott (videó)

A Bartina Néptánc Egyesülettel és a Csurgó Zenekarral tartott közös táncházzal ért véget az erdélyi Szentegyházi Gyermekfilharmónia kétnapos szekszárdi programja – írta Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere Facebook-bejegyzésében. – A tegnapi lélekemelő templomi koncert után most a tánctudásukat is megmutatták a fiatalok. Bízom benne, hogy ez a két nap emlékezetes marad a kórus tagjainak, és nem kell várnunk újabb 13 évet, hogy visszatérjenek városunkba.

Forrás: Facebook

Haáz Sándor karnagy úrnak ezúton is köszönjük munkáját, mellyel hosszú évtizedek óta, szerte a világban közvetítik a magyarság értékeit. Mi is ugyanezt tesszük a Bartinán keresztül, ezért is kiváló lehetőség, hogy ez a két együttes most találkozott. A város bora mellett egy kis Szekszárd zászlót is adtunk ajándékba, hogy útjuk során rápillantva emlékezzenek az itt töltött időre. Sok sikert kívánunk a turné hátralevő állomásaira!