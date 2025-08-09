Teol.hu podcast
1 órája
Nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem a színházi évad is
A bérletek megújítása már megkezdődött. 26 színmű, zenés esemény, koncert várja a közönséget a Babits Kulturális Központban a hamarosan kezdődő színházi évad során. Erről tartott sajtótájékoztatót pénteken Gonda Mária, az intézmény igazgatója, s a színházi programokat szervező Herrné Szabadi Judit. Őket kérte a teol.hu mikrofonjához Szepesi László.
Teol.hu podcast
- Véletlenül lett könyvárus, kultúrikon vált belőle
- Viselet, tánc, ízek – Bonyhád ismét a bukovinai székelyek fővárosa
- Kitüntetés felsőváros doktorának
- A kistelepülésekre, a megelőzésre és a látható rendőri jelenlétre koncentrál dr. Hablicsek Nikoletta
- Kisfiúként követte a nagyapját – ma ő az ország legjobb erdésze
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre