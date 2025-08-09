augusztus 9., szombat

Teol.hu podcast

1 órája

Nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem a színházi évad is

Szepesi László

A bérletek megújítása már megkezdődött. 26 színmű, zenés esemény, koncert várja a közönséget a Babits Kulturális Központban a hamarosan kezdődő színházi évad során. Erről tartott sajtótájékoztatót pénteken Gonda Mária, az intézmény igazgatója, s a színházi programokat szervező Herrné Szabadi Judit. Őket kérte a teol.hu mikrofonjához Szepesi László.

Fotó: Denes Martonfai

 

