Nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem a színházi évad is

A bérletek megújítása már megkezdődött. 26 színmű, zenés esemény, koncert várja a közönséget a Babits Kulturális Központban a hamarosan kezdődő színházi évad során. Erről tartott sajtótájékoztatót pénteken Gonda Mária, az intézmény igazgatója, s a színházi programokat szervező Herrné Szabadi Judit. Őket kérte a teol.hu mikrofonjához Szepesi László.

Fotó: Denes Martonfai