2 órája
Hangversennyel nyitott a Nemzetközi Fúvós Fesztivál Szekszárdon (képgaléria)
Kedden este különleges hangverseny várta a közönséget Szekszárdon, a vármegyeháza udvarán. A tízéves jubileumát ünneplő Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjét tartották itt.
A vasárnap Madocsán rendezett családi nap után ezúttal a 102 éve alapított Magyar Rendőrség Zenekarának Police Gang együttese lépett színpadra. Elsőként dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya köszöntötte a résztvevőket és a közönséget, hangsúlyozva: a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság mindannyiunk számára fontos érték, de időnként meg kell állni és feltöltődni – ez az este erről is szól. A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kiváncsiak.
Különleges nyitóesten startolt a Nemzetközi Fúvós Fesztivál
Dr. Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese méltatta a zenészek munkáját, akik a zenén keresztül segítenek közösségeket építeni. Dr. Lehőcz Regina főispán, a fesztivál védnöke a zene lélekformáló erejét emelte ki, idézve ókori bölcsek gondolatait. A jubileumot köszöntötte Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára is, aki szerint a fesztivál célja nemcsak a minőségi kulturális programok eljuttatása a kisebb településekre, hanem a tehetségek felkutatása és támogatása is.
A koncert előtt Szalóky Béla rendőr alezredes, a Magyar Rendőrség Zenekarának vezetője elmondta: ez a rendőrség egyetlen művészeti együttese, 65 fővel, akik mindannyian zeneakadémiát vagy művészeti főiskolát végeztek. Évente 230–250 alkalommal lépnek fel állami ünnepeken, kegyeleti rendezvényeken, diplomáciai eseményeken és kulturális fesztiválokon.
A nyitóesten a Police Gang tizenöt tagja adott ízelítőt a könnyűzenei paletta legnépszerűbb darabjaiból Cserháti Zsuzsától Whitney Houstonig. A program első száma Leonard Cohen Hallelujah-ja volt, melyet Weisz Lilla Nóra, a szekszárdi zeneiskola magánénekese közreműködésével adtak elő dr. Horváth Kálmán, Tolna vármegye korábbi főispánja és Varga István, a klarinét- és szaxofontáborok vezetője emlékére.
A jubileumi koncerten a zenekar szólistái, Mogyoróssy Adrienn rendőr főtörzsőrmester és Czutor Ignác rendőr főhadnagy, valamint vendégművészként Michelle Myrtill énekelt nagy sikerrel.
A Nemzetközi Fúvós Fesztivál következő állomása augusztus 13-án Dunaföldváron, a Várban lesz, ahol a Magyar Honvédség Központi Zenekara ad multimédiás filmzenei koncertet. A műsorban felcsendül többek között a Rózsaszín párduc, az Indiana Jones, az Aladdin és a Cinema Paradiso ismert dallamai.
A fesztivál koncertsorozata augusztus 17-én Madocsán, a református templomban zárul a Pénzügyőr Zenekar hangversenyével.
A szekszárdi koncerten jelen voltak a kék pólós résztvevők is – a fesztivál gerincét adó zenei táborok hallgatói, akik klarinét-, szaxofon-, tárogató-, kürt-, harsona-, tuba- és kamarazene-tudásukat fejlesztik. A színvonalat neves vendégművészek emelik, köztük Philippe Cupert, a párizsi Opera klarinétművésze, Alicja Wolynczyk lengyel szaxofonművész és Thomas Brunmayr tubaművész, a Freiburgi Zeneakadémia tanára, akik szakmódszertant és kamarazenét is tanítanak.
Nemzetközi Fúvós Fesztivál – nyitókoncert a Vármegyeháza udvaránFotók: Mártonfai Dénes