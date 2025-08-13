Hangversennyel nyitott a Nemzetközi Fúvós Fesztivál Szekszárdon (képgaléria)

A vasárnap Madocsán rendezett családi nap után ezúttal a 102 éve alapított Magyar Rendőrség Zenekarának Police Gang együttese lépett színpadra. Elsőként dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya köszöntötte a résztvevőket és a közönséget, hangsúlyozva: a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság mindannyiunk számára fontos érték, de időnként meg kell állni és feltöltődni – ez az este erről is szól. A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kiváncsiak.

A Vármegyeháza udvarán tartották meg a Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjét idén is. Fotó: Mártonfai Dénes

Különleges nyitóesten startolt a Nemzetközi Fúvós Fesztivál

Dr. Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese méltatta a zenészek munkáját, akik a zenén keresztül segítenek közösségeket építeni. Dr. Lehőcz Regina főispán, a fesztivál védnöke a zene lélekformáló erejét emelte ki, idézve ókori bölcsek gondolatait. A jubileumot köszöntötte Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára is, aki szerint a fesztivál célja nemcsak a minőségi kulturális programok eljuttatása a kisebb településekre, hanem a tehetségek felkutatása és támogatása is.