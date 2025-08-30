augusztus 30., szombat

Romantikus történetek

3 órája

„Mindig hazahúz a szívem” – Szekszárdról indult az írónő, akit ma az egész ország olvas

Címkék#regény#romantikus#Péntek Tünde#könyv

Életútja Szekszárdról indult, mostanra pedig már a világ több pontján megfordult. Az utazások során szerzett élmények pedig visszaköszönnek Péntek Tünde romantikus regényeiben.

Révészné Hanol Erzsébet

Péntek Tünde regényeiben távoli tájakra kalauzolja el az olvasót, ám azt vallja, hogy a szülőváros az a pont a térképen, ami mindig hazahúzza a szívet, bármilyen messzire is sodorja tőle az élet. Ez a pont számára Szekszárd. Ott született és nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd a Garay János Gimnáziumban érettségizett. Aztán további tanulmányai, majd a munkahelyi szárnypróbálgatások miatt hol Budapesten, hol Szekszárdon élt. Végül a fővárosban kötött ki, de szülővárosa máig különleges helyet foglal el a szívében. – Számos emlék és meghatározó élmény fűz hozzá. A családi kötődéseknek köszönhetően viszonylag gyakran visszatérek, mindig jóleső nosztalgiával tölt el, amikor ott vagyok – mondta a ma már négy kötetes írónő, aki eddigi életútjáról, az íráshoz fűződő viszonyáról, könyveiről mesélt portálunknak.

Péntek Tünde, kezében két regényével
Péntek Tünde eddigi életútjáról, az íráshoz fűződő viszonyáról, könyveiről mesélt
Forrás: Beküldött kép

Hálószoba titkokba is betekintést enged

Első regénye, a Csak még egy perc 2023-ban jelent meg, legújabb kötetét, az Egy másik életbent pedig idén májusban vehették először kezükbe az olvasók. – Az a célom, hogy olyan történeteket meséljek el, amelyek megérintik az embereket – legyen az egy megható szerelmi történet, egy izgalmas utazás vagy a családi múltból felbukkanó titok. Szeretek olyan karaktereket teremteni, akik életszerűek és szerethetők, és öröm látni, ha az olvasók velük együtt nevetnek, izgulnak vagy épp meghatódnak – mondta a visszajelzések kapcsán.

Arról is beszélt, hogy a hagyományos romantikus vonalon mozog, viszont mindegyik regényében előfordul, hogy picit a hálószoba titkokba is betekinthetnek az olvasók. Hozzátette, hogy manapság a romantikus műfaj velejárója, hogy ízlésesen ilyen jeleneteket is beépítenek a történetbe, ami talán meghökkentő lehet egy olyan olvasónak, aki csak szimpla romantikára számít. – Az én könyveim mégis távol állnak az erotikus műfajtól. Ebben egy kicsit old-school vagyok, de maradok is az. Aki szereti a szívmelengető, megható, tartalmas romantikus történeteket, neki tökéletes választás bármelyik könyvem – ajánlotta műveit.

Péntek Tünde regényei egyfajta útinaplóként is szolgálnak

Történeteihez leginkább az utazási élményei adják az első ihletet. A világnak mindig egy olyan táját választja ki, ahol már járt, és oda álmodik egy olyan romantikus történetet, ami illeszkedik az ottani miliőbe. – Például a gyönyörű Prágához egy nagyívű románc, a vadregényes Írországhoz sok könny és szenvedés mellett szövődő szerelem, a furcsa Izlandhoz valami extrém kapcsolat, a csillogó francia Riviérához pedig filmsztárok – sorolta.

Az Álomgyár Kiadó gondozásában megjelent regények
Az Álomgyár Kiadó gondozásában megjelent regényei távoli helyekre kalauzolják az olvasót
Forrás: Beküldött kép

Regényei egyfajta útinaplóként is szolgálnak, mindig csempész a történetbe helyi érdekességeket, kulturális információkat, hogy az olvasó tényleg úgy érezze, ott jár a szereplőkkel az adott helyszínen. Írni későn este, éjszaka vagy hétvégén szokott, de minden nap szakít rá időt, hogy ne essen ki a ritmusból. A saját életéből is merít ihletet. Ezt példázza, hogy a Csak még egy perc főhősnője ügyfélszolgálatosként dolgozik, hiszen ő is több évig foglalkozott ilyesmivel, de az sem véletlen, hogy a Bárhová mennél és a Hóesésben találkoztunk női karakterei sajtósként, újságíróként tevékenykednek, és a legújabb regényében, az Egy másik életben címűben pedig egy színházi emlékét írta le. – Inkább az életem apró mozaikjai jelennek meg a regényeimben. A helyi sajátosságokat, különlegességeket pedig úgy látják a szereplők, ahogy azt én is láttam, mikor ott jártam – tette hozzá.

Egyetemistaként megírta a saját nekrológját

És hogy miként jött az írás az életébe? Azt mondta, mindig is szerette a magyarórákat, szeretett fogalmazásokat írni. Az egyetemen kommunikáció szakra járt, azon belül újságírásra szakosodott. Eleinte a blogját írta, filmkritikákat, úti beszámolókat, könyv- és színházélményekről értékeléseket tett közzé. A regényírás csak később kezdte foglalkoztatni, bár úgy érzi, valahol mélyen mindig is ott motoszkált benne a kérdés: vajon menne-e? Felidézte, hogy egyetemistaként az egyik kreatív szemináriumon az volt a beugró feladat, hogy írják meg a saját nekrológjukat. Akkor az volt az első gondolata, hogy íróként határozza meg magát, és így búcsúznak tőle.

Péntek Tünde író Szekszárdról indult
A Covid alatt készült el az első regény kézirata, amit aztán újabbak követtek
Forrás: Beküldött kép

Aztán egy író ismerőse régóta biztatta már, hogy valóban próbálkozzon meg a regényírással, és a Covid alatt, amikor sok időt töltött otthon, elutazni pedig nem volt tanácsos, csak visszaemlékezni a korábbi élményekre, elkészült az első kézirata. Az egyik legkellemesebb utazási élménye helyszínére álmodott meg egy fiktív, romantikus történetet, és innentől beindult a gépezet, több kézirata is elkészült. Elkezdett kilincselni a kiadóknál és 2023 januárjában kapott egy pozitív választ az Álomgyár Kiadótól. Ez volt a Csak még egy perc, ami pár hónappal később meg is jelent. – Valóban egy álom vált valóra azzal, hogy a kezembe foghattam a saját regényem és viszont láthattam a boltok polcain – mondta Péntek Tünde, aki azóta is nagyon hálás a kiadónak a lehetőségért.

Mindenkit arra biztat, olvassa magyar írók műveit

Nemcsak írni, olvasni is főként romantikus regényeket szeret. Különösképpen azokat, amelyek történelmi időkben játszódnak, és egyszer szeretne ő is ilyet írni. Szívesen támogatja a romantikus műfaj hazai képviselőit az által, hogy megveszi, elolvassa a könyveiket, és értékelést ír róluk. – Kicsit úgy érzem, sokan előítéletesek a magyar írókkal szemben, és inkább a nemzetközi bestsellerekért nyúlnak, pedig rengeteg szuper hazai regényt is lehet találni. Szívesen bátorítok mindenkit, hogy olvassanak magyar íróktól, mert igazi gyöngyszemekre lehet bukkanni – zárta Péntek Tünde.

 

