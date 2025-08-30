3 órája
„Mindig hazahúz a szívem” – Szekszárdról indult az írónő, akit ma az egész ország olvas
Életútja Szekszárdról indult, mostanra pedig már a világ több pontján megfordult. Az utazások során szerzett élmények pedig visszaköszönnek Péntek Tünde romantikus regényeiben.
Péntek Tünde regényeiben távoli tájakra kalauzolja el az olvasót, ám azt vallja, hogy a szülőváros az a pont a térképen, ami mindig hazahúzza a szívet, bármilyen messzire is sodorja tőle az élet. Ez a pont számára Szekszárd. Ott született és nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd a Garay János Gimnáziumban érettségizett. Aztán további tanulmányai, majd a munkahelyi szárnypróbálgatások miatt hol Budapesten, hol Szekszárdon élt. Végül a fővárosban kötött ki, de szülővárosa máig különleges helyet foglal el a szívében. – Számos emlék és meghatározó élmény fűz hozzá. A családi kötődéseknek köszönhetően viszonylag gyakran visszatérek, mindig jóleső nosztalgiával tölt el, amikor ott vagyok – mondta a ma már négy kötetes írónő, aki eddigi életútjáról, az íráshoz fűződő viszonyáról, könyveiről mesélt portálunknak.
Hálószoba titkokba is betekintést enged
Első regénye, a Csak még egy perc 2023-ban jelent meg, legújabb kötetét, az Egy másik életbent pedig idén májusban vehették először kezükbe az olvasók. – Az a célom, hogy olyan történeteket meséljek el, amelyek megérintik az embereket – legyen az egy megható szerelmi történet, egy izgalmas utazás vagy a családi múltból felbukkanó titok. Szeretek olyan karaktereket teremteni, akik életszerűek és szerethetők, és öröm látni, ha az olvasók velük együtt nevetnek, izgulnak vagy épp meghatódnak – mondta a visszajelzések kapcsán.
Arról is beszélt, hogy a hagyományos romantikus vonalon mozog, viszont mindegyik regényében előfordul, hogy picit a hálószoba titkokba is betekinthetnek az olvasók. Hozzátette, hogy manapság a romantikus műfaj velejárója, hogy ízlésesen ilyen jeleneteket is beépítenek a történetbe, ami talán meghökkentő lehet egy olyan olvasónak, aki csak szimpla romantikára számít. – Az én könyveim mégis távol állnak az erotikus műfajtól. Ebben egy kicsit old-school vagyok, de maradok is az. Aki szereti a szívmelengető, megható, tartalmas romantikus történeteket, neki tökéletes választás bármelyik könyvem – ajánlotta műveit.
Péntek Tünde regényei egyfajta útinaplóként is szolgálnak
Történeteihez leginkább az utazási élményei adják az első ihletet. A világnak mindig egy olyan táját választja ki, ahol már járt, és oda álmodik egy olyan romantikus történetet, ami illeszkedik az ottani miliőbe. – Például a gyönyörű Prágához egy nagyívű románc, a vadregényes Írországhoz sok könny és szenvedés mellett szövődő szerelem, a furcsa Izlandhoz valami extrém kapcsolat, a csillogó francia Riviérához pedig filmsztárok – sorolta.
Regényei egyfajta útinaplóként is szolgálnak, mindig csempész a történetbe helyi érdekességeket, kulturális információkat, hogy az olvasó tényleg úgy érezze, ott jár a szereplőkkel az adott helyszínen. Írni későn este, éjszaka vagy hétvégén szokott, de minden nap szakít rá időt, hogy ne essen ki a ritmusból. A saját életéből is merít ihletet. Ezt példázza, hogy a Csak még egy perc főhősnője ügyfélszolgálatosként dolgozik, hiszen ő is több évig foglalkozott ilyesmivel, de az sem véletlen, hogy a Bárhová mennél és a Hóesésben találkoztunk női karakterei sajtósként, újságíróként tevékenykednek, és a legújabb regényében, az Egy másik életben címűben pedig egy színházi emlékét írta le. – Inkább az életem apró mozaikjai jelennek meg a regényeimben. A helyi sajátosságokat, különlegességeket pedig úgy látják a szereplők, ahogy azt én is láttam, mikor ott jártam – tette hozzá.
Egyetemistaként megírta a saját nekrológját
És hogy miként jött az írás az életébe? Azt mondta, mindig is szerette a magyarórákat, szeretett fogalmazásokat írni. Az egyetemen kommunikáció szakra járt, azon belül újságírásra szakosodott. Eleinte a blogját írta, filmkritikákat, úti beszámolókat, könyv- és színházélményekről értékeléseket tett közzé. A regényírás csak később kezdte foglalkoztatni, bár úgy érzi, valahol mélyen mindig is ott motoszkált benne a kérdés: vajon menne-e? Felidézte, hogy egyetemistaként az egyik kreatív szemináriumon az volt a beugró feladat, hogy írják meg a saját nekrológjukat. Akkor az volt az első gondolata, hogy íróként határozza meg magát, és így búcsúznak tőle.
Aztán egy író ismerőse régóta biztatta már, hogy valóban próbálkozzon meg a regényírással, és a Covid alatt, amikor sok időt töltött otthon, elutazni pedig nem volt tanácsos, csak visszaemlékezni a korábbi élményekre, elkészült az első kézirata. Az egyik legkellemesebb utazási élménye helyszínére álmodott meg egy fiktív, romantikus történetet, és innentől beindult a gépezet, több kézirata is elkészült. Elkezdett kilincselni a kiadóknál és 2023 januárjában kapott egy pozitív választ az Álomgyár Kiadótól. Ez volt a Csak még egy perc, ami pár hónappal később meg is jelent. – Valóban egy álom vált valóra azzal, hogy a kezembe foghattam a saját regényem és viszont láthattam a boltok polcain – mondta Péntek Tünde, aki azóta is nagyon hálás a kiadónak a lehetőségért.
Mindenkit arra biztat, olvassa magyar írók műveit
Nemcsak írni, olvasni is főként romantikus regényeket szeret. Különösképpen azokat, amelyek történelmi időkben játszódnak, és egyszer szeretne ő is ilyet írni. Szívesen támogatja a romantikus műfaj hazai képviselőit az által, hogy megveszi, elolvassa a könyveiket, és értékelést ír róluk. – Kicsit úgy érzem, sokan előítéletesek a magyar írókkal szemben, és inkább a nemzetközi bestsellerekért nyúlnak, pedig rengeteg szuper hazai regényt is lehet találni. Szívesen bátorítok mindenkit, hogy olvassanak magyar íróktól, mert igazi gyöngyszemekre lehet bukkanni – zárta Péntek Tünde.