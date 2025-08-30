„Mindig hazahúz a szívem” – Szekszárdról indult az írónő, akit ma az egész ország olvas

Péntek Tünde regényeiben távoli tájakra kalauzolja el az olvasót, ám azt vallja, hogy a szülőváros az a pont a térképen, ami mindig hazahúzza a szívet, bármilyen messzire is sodorja tőle az élet. Ez a pont számára Szekszárd. Ott született és nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd a Garay János Gimnáziumban érettségizett. Aztán további tanulmányai, majd a munkahelyi szárnypróbálgatások miatt hol Budapesten, hol Szekszárdon élt. Végül a fővárosban kötött ki, de szülővárosa máig különleges helyet foglal el a szívében. – Számos emlék és meghatározó élmény fűz hozzá. A családi kötődéseknek köszönhetően viszonylag gyakran visszatérek, mindig jóleső nosztalgiával tölt el, amikor ott vagyok – mondta a ma már négy kötetes írónő, aki eddigi életútjáról, az íráshoz fűződő viszonyáról, könyveiről mesélt portálunknak.

Péntek Tünde eddigi életútjáról, az íráshoz fűződő viszonyáról, könyveiről mesélt

Forrás: Beküldött kép

Hálószoba titkokba is betekintést enged

Első regénye, a Csak még egy perc 2023-ban jelent meg, legújabb kötetét, az Egy másik életbent pedig idén májusban vehették először kezükbe az olvasók. – Az a célom, hogy olyan történeteket meséljek el, amelyek megérintik az embereket – legyen az egy megható szerelmi történet, egy izgalmas utazás vagy a családi múltból felbukkanó titok. Szeretek olyan karaktereket teremteni, akik életszerűek és szerethetők, és öröm látni, ha az olvasók velük együtt nevetnek, izgulnak vagy épp meghatódnak – mondta a visszajelzések kapcsán.

Arról is beszélt, hogy a hagyományos romantikus vonalon mozog, viszont mindegyik regényében előfordul, hogy picit a hálószoba titkokba is betekinthetnek az olvasók. Hozzátette, hogy manapság a romantikus műfaj velejárója, hogy ízlésesen ilyen jeleneteket is beépítenek a történetbe, ami talán meghökkentő lehet egy olyan olvasónak, aki csak szimpla romantikára számít. – Az én könyveim mégis távol állnak az erotikus műfajtól. Ebben egy kicsit old-school vagyok, de maradok is az. Aki szereti a szívmelengető, megható, tartalmas romantikus történeteket, neki tökéletes választás bármelyik könyvem – ajánlotta műveit.