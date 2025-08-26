augusztus 26., kedd

Felpezsdül az élet

28 perce

Egyik pillanatban nevetés, másikban borzongás – erre csak a bátrak vállalkoznak

Íme néhány jó kis program, ami feldobhatja a hétköznapokat a nyár utolsó hetében. A programok a moziműsort is tartalmazzák.

Brunner Mónika

Programok, Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete. 

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus huszonötödike hétfőtől péntekig. A programok a moziműsort is tartalmazzák.
Tolna vármegye, programok, 2025 augusztus utolsó hete. A fotón a Rózsák háborúja című amerikai-brit vígjáték egy képkockája látható 
Fotó: MW

Programok 

Hétfő

Mozi

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.45. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Senki 2 (amerikai feliratos film), 19 óra. 

Kedd

Mozi

Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 14.35. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai vígjáték), 16.50. F1 - a film (amerikai sportfilm), 19 óra. 

Kiállítás

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Gondolataim: Baranyai Hanna Lili alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot megnyitja. Flaskárné Sármány Mária nyugalmazott pedagógus. Közreműködik: Felvidékiek Egyesületének Kórusa (Bonyhád), 17 óra. 

Szerda 

Mozi

Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra. 

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30. 

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 19 óra. 

Péntek 

Mozi 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 16.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 17.45. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 20 óra. 

A bölcskei mozi szabadság miatt zárva tart. A következő vetítés szeptember tizenkettedikén lesz. 

 

