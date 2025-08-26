28 perce
Egyik pillanatban nevetés, másikban borzongás – erre csak a bátrak vállalkoznak
Íme néhány jó kis program, ami feldobhatja a hétköznapokat a nyár utolsó hetében. A programok a moziműsort is tartalmazzák.
Programok, Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete.
Programok
Hétfő
Mozi
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.45. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Senki 2 (amerikai feliratos film), 19 óra.
Kedd
Mozi
Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30.
Paks Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 14.35. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai vígjáték), 16.50. F1 - a film (amerikai sportfilm), 19 óra.
Kiállítás
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Gondolataim: Baranyai Hanna Lili alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot megnyitja. Flaskárné Sármány Mária nyugalmazott pedagógus. Közreműködik: Felvidékiek Egyesületének Kórusa (Bonyhád), 17 óra.
Szerda
Mozi
Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30.
Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.
Csütörtök
Mozi
Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 19 óra.
Péntek
Mozi
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 16.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 17.45. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 20 óra.
A bölcskei mozi szabadság miatt zárva tart. A következő vetítés szeptember tizenkettedikén lesz.