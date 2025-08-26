Egyik pillanatban nevetés, másikban borzongás – erre csak a bátrak vállalkoznak

Programok, Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete.

Tolna vármegye, programok, 2025 augusztus utolsó hete. A fotón a Rózsák háborúja című amerikai-brit vígjáték egy képkockája látható

Fotó: MW

Programok

Hétfő

Mozi

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.45. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Senki 2 (amerikai feliratos film), 19 óra.

Kedd

Mozi

Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 14.35. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai vígjáték), 16.50. F1 - a film (amerikai sportfilm), 19 óra.

Kiállítás

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Gondolataim: Baranyai Hanna Lili alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot megnyitja. Flaskárné Sármány Mária nyugalmazott pedagógus. Közreműködik: Felvidékiek Egyesületének Kórusa (Bonyhád), 17 óra.

Szerda

Mozi

Szekszárd Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.10. Senki 2 (amerikai feliratos film), 17.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 19 óra.

Péntek

Mozi

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 16.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 17.45. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 20 óra.

A bölcskei mozi szabadság miatt zárva tart. A következő vetítés szeptember tizenkettedikén lesz.