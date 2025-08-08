augusztus 8., péntek

Szórakozás

30 perce

Csupasz pisztoly és sötét titkok – programözön a hétvégén

Címkék#program#2025#augusztus#mozi

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus nyolcadika péntektől vasárnapig. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus. 

programok Közzétesszük a programokat 2025. július huszonnyolcadika hétfőtől péntekig. A programok a moziműsort is tartalmazzák. A hupikék törpikék Fotó: UIP - Dunafilm
Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus. Még mindig hódít a mozikban Törpapa és A hupikék törpikék Fotó: MW

Programok péntektől vasárnapig

Péntek 
Mozi

Szekszárd A hupikék törpikék (amerikai-belga-olasz-ausztrál-angol animációs film), 15 óra. Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks A hupikék törpikék (amerikai-belga-olasz-ausztrál-angol animációs film), 14 óra. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.50. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17.50. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 20 óra. 

Bölcske Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 16 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 18 óra. Spermageddon (norvég animációs film), 20.30. 

41. Györkönyi Nemzetiségi Napok 2025

Györköny közösségi présház: Kiállításmegnyitó, népviseletbe öltözött babák, 18 óra. Május tér: Honvéd Együttes, Pincehegyi Cimborák, 19 óra. Táncház a Junge Spatzen zenekarral, 20 óra. 

Kiállítás

Bonyhád Neológ zsinagóga Czirok Róbert - Arc.ok?! című festménykiállítás megnyitója, 17 óra. 

Szombat
Mozi

Szekszárd A hupikék törpikék (amerikai-belga-olasz-ausztrál-angol animációs film), 15 óra. Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks A hupikék törpikék (amerikai-belga-olasz-ausztrál-angol animációs film), 9.40. Jurassic World - újjászületés (amerikai kalandfilm), 11.30. A fantasztikus 4-es - első lépések 3D (amerikai kalandfilm), 14 óra. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18.15. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 20 óra.

Bölcske Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 16 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 18 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horror), 20.30. 

41. Györkönyi Nemzetiségi Napok 2025

Györköny közösségi présház: Sváb ételek főzése, 9 óra. Kackiás játszóház, hangszersimogató, kézművesfoglalkozások, 10 óra. Sváb ételek kóstolója, 10 óra. Bortúra a Pincehegyen, 15 óra. Uzdi Nemzetközi Szaxofontábor előadása, 17 óra. Ünnepség megnyitó, díjak átadása, 18 óra. Sváb bál a Swab zenekarral, 20 óra. 

Vasárnap 
Mozi 

Szekszárd A hupikék törpikék (amerikai-belga-olasz-ausztrál-angol animációs film), 15 óra. Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 10 óra. F1 - a film (amerikai akciódráma), 12.15. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 15.05. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19 óra. 

Bölcske Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 16 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 18 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horror), 20.30. 

 

