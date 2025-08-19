augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Borvidék

1 órája

Százak töltötték együtt az estét az első Borpiqniken

Címkék#I Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqnik#rendezvény#borászat

A viharfelhők gyűltek, aztán tovaszálltak, így aztán semmi sem rondított bele az I. Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqnikbe.

Révészné Hanol Erzsébet

Sikeresnek bizonyult az I. Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqnik, amelyet a múlt hétvégén tartottak négy borászat részvételével. A Nyikos Pincészet, a Szeleshát Szőlőbirtok, a Fivérek Borbirtok és Tringa Borpince várta az érdeklődőket. A Szász Söröző Étterem arról gondoskodott, hogy finom ételek is kerüljenek a borok mellé, illetve a Kincses Sajtműhely is képviseltette magát. A Szekszárdi Borcuccok különleges ajándéktárgyakat kínált, a buli hangulatról, a folyamatos zenéről pedig a HouseWerk dj-i gondoskodtak.

Sem az időjárásra, sem a hangulatra nem lehetett panasz az I. Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqniken
Fotó: Kovács Adrienn

– Az időjárás megkegyelmezett nekünk, a vihar elkerülte a rendezvényt, így mintegy háromszáz vendégünk volt, és elégedettek lehetünk az első Borpiqnikkel – összegzett Nyikos Dániel szervező, aki azt is elárulta, hogy a jövőben további hasonló rendezvények megvalósítását tervezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu