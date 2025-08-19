Százak töltötték együtt az estét az első Borpiqniken

Sikeresnek bizonyult az I. Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqnik, amelyet a múlt hétvégén tartottak négy borászat részvételével. A Nyikos Pincészet, a Szeleshát Szőlőbirtok, a Fivérek Borbirtok és Tringa Borpince várta az érdeklődőket. A Szász Söröző Étterem arról gondoskodott, hogy finom ételek is kerüljenek a borok mellé, illetve a Kincses Sajtműhely is képviseltette magát. A Szekszárdi Borcuccok különleges ajándéktárgyakat kínált, a buli hangulatról, a folyamatos zenéről pedig a HouseWerk dj-i gondoskodtak.

Sem az időjárásra, sem a hangulatra nem lehetett panasz az I. Szekszárd Szőlőhegyi Borpiqniken

Fotó: Kovács Adrienn

– Az időjárás megkegyelmezett nekünk, a vihar elkerülte a rendezvényt, így mintegy háromszáz vendégünk volt, és elégedettek lehetünk az első Borpiqnikkel – összegzett Nyikos Dániel szervező, aki azt is elárulta, hogy a jövőben további hasonló rendezvények megvalósítását tervezik.