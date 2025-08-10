Sztárok, klasszikusok, musicalek – indul a színházi évad Szekszárdon (videó)

A pénteken tartott sajtótájékoztatón Gonda Mária, a Kulturális Központ igazgatója és Herrné Szabadi Judit, a színházi évad programfelelőse ismertette a következő hónapok kínálatát.

Sajtótájékoztatón mutatták be az új színházi évad repertoárját

Fotó: Denes Martonfai

Indul a színházi évad Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban

– Két évvel ezelőtt másfélezer bérletet vásároltak a színházkedvelők, a most zárult évadban már több mint 1800-at – mondta Gonda Mária. – Reméljük, idén még többen lesznek a Múzsa, az Orfeum, az Óvodás, a Kisiskolás és a Kisiskolás Plusz bérletek tulajdonosai.

Az igazgató hangsúlyozta: a cél a műfaji sokszínűség. A programban így helyet kap vígjáték, komoly dráma, musical, gyerekelőadás és koncert is. A már jól ismert társulatok – például a Játékszín, a József Attila Színház, a Pannon Várszínház vagy a Zenthe Ferenc Színház – mellett új előadók is bemutatkoznak Szekszárdon.

Fotó: Denes Martonfai

Több mint 25 előadás várja a közönséget

Az eddig lekötött előadások alapján a 2025/2026-os színházi évadban összesen 26 produkció – színművek, zenés események és koncertek – kerül színpadra.

A Múzsa bérlet nyitódarabja október 30-án a Liliom Produkció Lánybúcsú című előadása lesz, főszerepben Sztárek Andreával. A József Attila Színház Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című darabját hozza el, a musicalkedvelőknek pedig érkezik a Jó estét nyár, jó estét szerelem.

A Kisiskolás bérletben szerepel A varázs nagymama, a Csodálatos Andersen és Lázár Ervin Hétfejű tündér című műve.

Lesznek szabad előadások is: Rékasi Károly Márai-estje (Lélekablak – A szabadság ára), az ExperiDance Gyöngyhajú lány legendája című Omega-musicalje, valamint Vecsei H. Miklós különleges vetített koncertszínháza (Párbeszéd, sötétben) Csoóri Sándor életműve alapján.

Decemberben Zorán koncertje, év végén pedig Korda György és Balázs Klári színházkoncertje (Barátok, amíg élünk) is várja a közönséget. Az új évben a Monarchia Operett előadásában lesz Borban a vigasság operettgála, míg a Magyar Kultúra Napján a Pannon Várszínház adja elő a Sose halunk meg című darabot.

A színház bekapcsolódik a városi fesztiválokba is

A Babits Mihály Kulturális Központ színházi programja kapcsolódik Szekszárd nagyfesztiváljaihoz is. A tervek szerint a jövő évi Pünkösdi Fesztivál előestéjén kerül színpadra a Zene nélkül mit érek én című koncert, mely Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emléke előtt tiszteleg.