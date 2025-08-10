augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

32°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Sztárok, klasszikusok, musicalek – indul a színházi évad Szekszárdon (videó)

Címkék#bérlet#teol video#koncert#produkció

A tavalyi bérleteket már meg lehet újítani, augusztus 17-től pedig az új évadra is elindul a bérletértékesítés. Közeledik az ősz, ezzel együtt pedig megkezdődik a színházi évad Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban.

Szepesi László

A pénteken tartott sajtótájékoztatón Gonda Mária, a Kulturális Központ igazgatója és Herrné Szabadi Judit, a színházi évad programfelelőse ismertette a következő hónapok kínálatát.

Sajtótájékoztatón mutatták be az új színházi évad repertoárját
Fotó: Denes Martonfai

Indul a színházi évad Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban

– Két évvel ezelőtt másfélezer bérletet vásároltak a színházkedvelők, a most zárult évadban már több mint 1800-at – mondta Gonda Mária. – Reméljük, idén még többen lesznek a Múzsa, az Orfeum, az Óvodás, a Kisiskolás és a Kisiskolás Plusz bérletek tulajdonosai.

Az igazgató hangsúlyozta: a cél a műfaji sokszínűség. A programban így helyet kap vígjáték, komoly dráma, musical, gyerekelőadás és koncert is. A már jól ismert társulatok – például a Játékszín, a József Attila Színház, a Pannon Várszínház vagy a Zenthe Ferenc Színház – mellett új előadók is bemutatkoznak Szekszárdon.

Fotó: Denes Martonfai

Több mint 25 előadás várja a közönséget

Az eddig lekötött előadások alapján a 2025/2026-os színházi évadban összesen 26 produkció – színművek, zenés események és koncertek – kerül színpadra.

A Múzsa bérlet nyitódarabja október 30-án a Liliom Produkció Lánybúcsú című előadása lesz, főszerepben Sztárek Andreával. A József Attila Színház Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című darabját hozza el, a musicalkedvelőknek pedig érkezik a Jó estét nyár, jó estét szerelem.

A Kisiskolás bérletben szerepel A varázs nagymama, a Csodálatos Andersen és Lázár Ervin Hétfejű tündér című műve.

Lesznek szabad előadások is: Rékasi Károly Márai-estje (Lélekablak – A szabadság ára), az ExperiDance Gyöngyhajú lány legendája című Omega-musicalje, valamint Vecsei H. Miklós különleges vetített koncertszínháza (Párbeszéd, sötétben) Csoóri Sándor életműve alapján.

Decemberben Zorán koncertje, év végén pedig Korda György és Balázs Klári színházkoncertje (Barátok, amíg élünk) is várja a közönséget. Az új évben a Monarchia Operett előadásában lesz Borban a vigasság operettgála, míg a Magyar Kultúra Napján a Pannon Várszínház adja elő a Sose halunk meg című darabot.

A színház bekapcsolódik a városi fesztiválokba is

A Babits Mihály Kulturális Központ színházi programja kapcsolódik Szekszárd nagyfesztiváljaihoz is. A tervek szerint a jövő évi Pünkösdi Fesztivál előestéjén kerül színpadra a Zene nélkül mit érek én című koncert, mely Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emléke előtt tiszteleg.

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu