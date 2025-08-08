1 órája
Tízezrek érkeznek a városba! Hatalmas buli lesz a Völgységben (galéria)
Pénteken hivatalosan is megnyitotta kapuit Bonyhád legnagyobb éves eseménye, a Tarka Fesztivál, amely idén is szakmai előadásokkal, izgalmas kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat. A hagyományokhoz híven a fesztivált országos agrárfórummal, a XXVII. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozással indították, melyen kiemelt témaként a ragadós száj- és körömfájás járvány tapasztalatait, valamint annak gyakorlati és gazdasági hatásait tárgyalták a szakemberek. Mutatjuk a Tarka Fesztivál további programját.
Az országos agrárfórum megnyitóján Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény fontosságát a helyi és nemzeti mezőgazdasági szakma számára. Az előadók között szerepelt dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, dr. Sipos Roland, az Állatorvostudományi Egyetem tanszéki állatorvosa, valamint dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója. A Tarka Fesztiválhoz hagyományosan kapcsolódó tanácskozást Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója vezette le.
Nincs Tarka Fesztivál sült ökör nélkül
A nap egyik kiemelkedő gasztronómiai eseménye a sült ökör felszolgálása volt. A mennyei ételt idén is Filóné Ferencz Ibolya polgármester szelte meg, ezzel is hangsúlyozva a közösségi élmény és a hagyományok ápolásátnak fontosságát.
A szakmai programokat követően a fesztivál délutánját és estjét gazdag kulturális és zenei kínálat színesíti. A Kaszinókert „Boci színpadán” gyermekkoncertek, illetve a Vivat Bacchus és a Varga Miklós és a Band fellépései mozgatják meg a közönséget, a Szabadság téren pedig este nyolc órától a 4S STREET, majd a Cocktail Band szórakoztatja a résztvevőket.
Szombaton sem lesz megállás
A programok szombaton is folytatódnak, változatos koncertekkel, gyermek- és családi játékokkal, főzőcskével, valamint a XXIII. Tarka Fotópályázat kiállításával és díjátadójával. A napot látványos tűzijáték zárja a Szabadság téren. Idén a főzőcskére több mint 700 nevezés érkezett, ami jól mutatja a fesztivál iránti élénk érdeklődést és a közösségi összefogás erejét.
A Tarka Fesztivál így nem csupán szakmai és kulturális rendezvény, hanem a város és térsége egyik legnépszerűbb nyári eseménye, amely évről évre több száz látogatót vonz, gazdagítva Bonyhád kulturális életét és hagyományait.
Elkezdődött a Tarka FesztiválFotók: Mártonfai Dénes
A Tarka Fesztivál programjai Bonyhád Kaszinókertjében és a Szabadság téren:
Péntek, augusztus 8.
17:30 – Vivat Bacchus koncert
19:00 – Mészáros Napsugár, Kovács Eszter, Horváth Nikolett koncert
20:00 – 4S STREET koncert (Knipl Kft. színpad, Szabadság tér)
22:00 – Varga Miklós és a Band koncert
00:00 – Táncparty a Cocktail Band zenéjére
Szombat, augusztus 9.
10:00–12:00 – Bonyhádi barangoló városismereti játék (Kaszinókert)
13:00–20:00 – Elmés játékok játszóháza (Kaszinókert)
14:00 – Főzőcske kezdete
14:30 – XXIII. Tarka Fotópályázat díjátadó (Művelődési Központ)
14:30 – Csurgó Zenekar gyerekkoncert (Boci színpad)
16:00 – Hangszerelem Zenestúdió élő koncert
17:30 – Tóth Abigél, Dénes Dávid, Gudics Máté fellépése
20:00 – Charlie élő koncert (Knipl Kft. színpad)
22:00 – Paulina élő koncert
24:00 – DJ Dominique & DJ ThomX Fergeteg party
21:30 – Tűzijáték a Szabadság téren
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a Tarka Fesztivál idén is felejthetetlen élményekkel, szakmai értékekkel és változatos szórakozási lehetőségekkel gazdagítja a város életét.