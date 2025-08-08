Tízezrek érkeznek a városba! Hatalmas buli lesz a Völgységben (galéria)

Az országos agrárfórum megnyitóján Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény fontosságát a helyi és nemzeti mezőgazdasági szakma számára. Az előadók között szerepelt dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, dr. Sipos Roland, az Állatorvostudományi Egyetem tanszéki állatorvosa, valamint dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója. A Tarka Fesztiválhoz hagyományosan kapcsolódó tanácskozást Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója vezette le.

A Tarka Fesztivál egyik csúcspontja a sült ökörfelszelése

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Nincs Tarka Fesztivál sült ökör nélkül

A nap egyik kiemelkedő gasztronómiai eseménye a sült ökör felszolgálása volt. A mennyei ételt idén is Filóné Ferencz Ibolya polgármester szelte meg, ezzel is hangsúlyozva a közösségi élmény és a hagyományok ápolásátnak fontosságát.

A szakmai programokat követően a fesztivál délutánját és estjét gazdag kulturális és zenei kínálat színesíti. A Kaszinókert „Boci színpadán” gyermekkoncertek, illetve a Vivat Bacchus és a Varga Miklós és a Band fellépései mozgatják meg a közönséget, a Szabadság téren pedig este nyolc órától a 4S STREET, majd a Cocktail Band szórakoztatja a résztvevőket.

Szombaton sem lesz megállás

A programok szombaton is folytatódnak, változatos koncertekkel, gyermek- és családi játékokkal, főzőcskével, valamint a XXIII. Tarka Fotópályázat kiállításával és díjátadójával. A napot látványos tűzijáték zárja a Szabadság téren. Idén a főzőcskére több mint 700 nevezés érkezett, ami jól mutatja a fesztivál iránti élénk érdeklődést és a közösségi összefogás erejét.

A Tarka Fesztivál így nem csupán szakmai és kulturális rendezvény, hanem a város és térsége egyik legnépszerűbb nyári eseménye, amely évről évre több száz látogatót vonz, gazdagítva Bonyhád kulturális életét és hagyományait.