Valódi színházi élményt nyújtanak Németkéren

Mindössze kétszáz forintért vehet belépőt a színházi előadásra.

A Déryné Program jóvoltából kedvezményes áron színházi élményben lehet része mindazoknak, akik 2025. augusztus 26-án a németkéri művelődési házba látogatnak. Molière Képzelt beteg című vígjátékát a Szegedi Pinceszínház előadásában láthatják az érdeklődők 19 órától. 

A Szegedi Pinceszínház Molière Képzelt beteg című komédiáját mutatja be Németkéren. Forrás:  Facebook

A jegy mindössze 200 forintba fog kerülni, megvásárolni az előadás előtt, a helyszínen lehet majd. A Déryné Program célja a minőségi színházi élmény eljuttatása azokra a területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott.

 

