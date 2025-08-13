Déryné Program
45 perce
Valódi színházi élményt nyújtanak Németkéren
Mindössze kétszáz forintért vehet belépőt a színházi előadásra.
A Déryné Program jóvoltából kedvezményes áron színházi élményben lehet része mindazoknak, akik 2025. augusztus 26-án a németkéri művelődési házba látogatnak. Molière Képzelt beteg című vígjátékát a Szegedi Pinceszínház előadásában láthatják az érdeklődők 19 órától.
A jegy mindössze 200 forintba fog kerülni, megvásárolni az előadás előtt, a helyszínen lehet majd. A Déryné Program célja a minőségi színházi élmény eljuttatása azokra a területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre