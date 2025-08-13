augusztus 13., szerda

Együtt fújták

1 órája

Mi történik az uzdi zenetáborban?

Címkék#Uzd#zene#Majtényi Csilla#zenetábor#tábor

A kicsi faluban lévő ifjúsági táborban már tavaly is összegyűltek a szaxofonosok és klarinétosok a közös, kötetlen zenélésre. Másodszor szerveztek zenetábort Uzdon.

Kutny Gábor

Számtalan zenetáborban vett részt, de én másmilyen tematika mentjén szerette volna csinálni – ezt mondta Majtényi Csilla, a szaxofonos tábor ötletgazdája és a tábor életre hívója. 

Második alkalommal találkoztak Uzdon a zenetáborban a fiatal zenészek
Második alkalommal találkoztak Uzdon a zenetáborban a fiatal zenészek. Fotó: Beküldött

Nem ez az első zenetábor

–Tavaly már nagy sikerrel szerveztük meg ezt a hat napos együttlétet, amelynek keretében öt koncertet adtunk. Számunkra az a cél, hogy a gyerekek a zenekarban zenélést tanulják, tudjanak figyelni egymásra, tudjanak figyelni a karmesterre. Erre helyezzük a hangsúlyt. Nyilván van egyéni fejlesztés is a programban, de nem ez a hangsúlyos, hanem, hogy élvezzék az együtt muzsikálás örömét. Amikor meghirdettük a tábort, 15 jelentkező volt az elmúlt évben és idén is ennyien jöttek el, ami azt jelzi, hogy van igény erre a képzésre – mondta el Majtényi Csilla. 

Zenekari próba a templomban Uzdon. Fotó: Beküldött

– Alapvetően a szaxofonosok jelentkezését vártuk, de helyet adtunk a klarinétosoknak is – folytatta. – Az a tervem, hogy jövőre a helyben élő, hátrányos helyzetben lévő gyerekeket is bevonjuk a tábor munkájába. Nekik furulya oktatást szervezünk, aminek a végén elvihetik haza a hangszert és gyakorolhatják mindazt, amit itt tanultak. Uzd egy remek helyszín, az itt élők vágyják a kultúrát, akármilyen fajtájáról is beszélünk – mondta Majtényi Csilla. 

 

