Teol.hu videó
3 órája
A közösség és a népi kultúra ünnepe volt a szekszárdi Sereglés (videó)
A Béla király tér a néptánc és a népzene szentélyévé alakult.
A vármegye székhelyén szombaton megélhették a résztvevők az élő hagyományok varázsát. A szekszárdi Sereglés néptáncosoknak, népzenészeknek és kézműveseknek adott teret. A Szekszárdi Szüreti Napok színes kavalkáddal nyújtott közösségi élményt.
Teol.hu videó
- Teljesen megújult a decsi polgármesteri hivatal – így változott meg az épület (videó)
- A tolnai halászlé titka, hogy még füstölt csülök is kerül bele (videó)
- Megépült a pokoli torony, miközben megmentették a Macikát is (videó és galéria)
- Három generáció énekelte együtt Halász Judittal, hogy csiribiri csiribiri zabszalma (videó)
- Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre