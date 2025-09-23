szeptember 23., kedd

Teol.hu videó

14 perce

A közösség és a népi kultúra ünnepe volt a szekszárdi Sereglés (videó)

Címkék#néptánc#teol video#Sereglés#népzene

A Béla király tér a néptánc és a népzene szentélyévé alakult.

Teol.hu

A vármegye székhelyén szombaton megélhették a résztvevők az élő hagyományok varázsát. A szekszárdi Sereglés néptáncosoknak, népzenészeknek és kézműveseknek adott teret. A Szekszárdi Szüreti Napok színes kavalkáddal nyújtott közösségi élményt.

 

Teol.hu videó

