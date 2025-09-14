42 perce
Lakodalomra és böllértalálkozóra is készülnek – A szüreti nap ismét nagyot szólt
Őrzik, éltetik és tovább adják őseik hagyományát. Bogyiszló egyik legnagyobb értéke ez, amelyet a szombati szüreti napon is megmutattak.
Bogyiszlón nemcsak őrzik, éltetik is a hagyományt. Ennek egyik legékesebb példája a szüreti nap, amikor nem csupán a hagyományőrző egyesület tagjai öltik magukra a falura jellemző díszes viseletet, hanem azok is, akik a felmenők hagyatékaként máig óvják azokat, és a jeles alkalmakkor előveszik. Így volt ez az elmúlt szombaton is, amikor megtartották a település egyik legnagyobb rendezvényét, a szüreti napot. Tóth István polgármester kiemelte, hogy mindig arra törekednek, hogy a lehető legeredetibb módon adjanak ízelítőt a falu gazdag hagyományaiból. Cél az is, hogy a szüreti napon a bíró és a bíróné szerepére olyan fiatalokat találjanak, akik a való életben is egy párt alkotnak. Idén Virág Leila és Rácz János látta el ezt a fontos feladatot. Mellettük minden korosztály képviseltette magát, ovis és iskolás párok is voltak.
Összefogás kell a hagyományőrzéshez is
Tóth István hozzátette, hogy rendkívül hálásak az érintett családoknak, hiszen a bíróné kikéréséhez méltó vendéglátást biztosítottak, és már napokkal az esemény előtt a helyszín díszítésén dolgoztak. Méltatta a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületet vezető Huszárikné Böröcz Zsófia munkáját is, aki elődeihez, a Streer-házaspárhoz, vagyis Marika nénihez és Tamás bácsihoz hasonlóan komoly szerepet vállal abban, hogy Bogyiszló hagyományai tovább öröklődjenek. Ehhez társul a Bogyiszlói Zenekar is, amely országhatáron innen és túl egyaránt öregbíti a falu hírnevét.
Szeretnének méltók maradni az ősök hagyatékához
A település 2014-ben elnyerte a Tiszta Forrás Település címet, és a polgármester szerint ehhez hűnek kell maradni. – Méltónak kell lenni ahhoz, amit az őseink hagytak ránk. A címet nem mi kaptuk, hanem az az ő érdemük – fogalmazott. Beszélt Lajtha László 1922-ben végzett népdalgyűjtéséről, amelynek köszönhetően gazdag és jellegzetes hagyomány tárult föl Bogyiszlón, mind hangszereken, mind pedig énekben. Hozzátette, hogy ez a sajátosság annak is köszönhető, hogy izolált térségről van szó, a falu ugyanis csak a Duna szabályozása után került a folyó ezen oldalára, ami után teljes egészében szigetté vált. Népi kultúrájában hasonlóságot mutat Kalocsával és az ős-Sárközzel is, de jellegzetességei mégis egyediek.
Díjat vehetett át Nemesné Sudár Edit
A szüreti napon átadták a Mözsi Szabó István díjat, amely a kultúra és az oktatás terén végzett kimagasló munka elismerésére szolgál. Idén Nemesné Sudár Edit kapta meg, aki ötven éve tanít a falu iskolájában. Az intézményben és azon kívül is aktív szervezője a közösségi életnek, a Schlitz-cel és a Csíkcsicsóval való testvérvárosi kapcsolat alakításában is szerepet vállalt. A bogyiszlói hagyományok, a néptánc, a népzene, a cigány kultúra elhivatott támogatója. A gyerekek számára a megértő, segítő felnőttet jelenti, aki figyelmességével az öreg diákoknak is örömet okoz. A gondoskodást, a tudás átadását a Csillagvár Tanodában is folytatja.
Tervezik a jövő évi böllértalálkozót
A hagyományőrzés része Bogyiszlón a nemzetközi böllértalálkozó is, amelyet még 2009-ben indítottak útjára a testvértelepüléseikkel közös programként. Azután hívták életre az eseményt, hogy egy falunapon azt tapasztalták, testvértelepüléseik delegációi nem ismerik egymást, ezért szerettek volna ezen változtatni. Ennek lett eredménye a nemzetközi böllértalálkozó, amelynek első helyszíne Bogyiszló volt, majd jött sorra a többi település: a vajdasági Törökfalu, az erdélyi Csernáton, a német Schlitz és a szintén erdélyi Csíkcsicsó. Jövőre ismét Bogyiszló lesz a házigazda, és az oda érkező csapatok mindegyike saját szokásai szerint dolgoz majd fel egy-egy disznót, és ízesíti az abból készülő ételeket.
Szeretnék feleleveníteni a régi bogyiszlói lakodalmakat
Tóth István régi terve, hogy megvalósítsanak és a nagy közönségnek is megmutassanak egy hagyományos bogyiszlói lakodalmat, amely mostanra kikopott a gyakorlatból. Több napos programról lenne szó, amely már szerdán elkezdődne a készítővel, birka- és disznóvágással, sütéssel-főzéssel, pénteken este zenés vacsorával. A legfőbb látványossá pedig szombaton lenne: a búcsúztatók, a nászmenet, az esketés és persze a lakodalom. De még vasárnap is jutna program. Ehhez keresik a pályázati forrást.
Hamarosan elkészül a civil ház
A polgármester egy hamarosan befejeződő felújításról is beszélt. A katolikus templom melletti plébániát alakítják át civil házzá, ahol helyet kaphatnak a település egyesületei. A bogyiszlói egyházközség fília, azaz nem önálló, nincs saját papja, aki használná a paplakot, ez teszi lehetővé, hogy új célt szolgáljon az ingatlan. A felújításra tavaly decemberben nyújtott be egyedi támogatási kérelmet az önkormányzat a Tolna vármegyei önkormányzathoz, amely több mint 47 millió forintot ítélt meg a beruházásra. Cserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést, az elektromos hálózatot, új burkolatot kapott az épület és festettek is. Az egyházmegyével is megegyezett az önkormányzat, és a Versenyképes Járások Programban elnyert támogatás révén megvásárolják az ingatlant, amelyben a hívek számára is kialakítanak egy helyiséget.