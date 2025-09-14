Lakodalomra és böllértalálkozóra is készülnek – A szüreti nap ismét nagyot szólt

Bogyiszlón nemcsak őrzik, éltetik is a hagyományt. Ennek egyik legékesebb példája a szüreti nap, amikor nem csupán a hagyományőrző egyesület tagjai öltik magukra a falura jellemző díszes viseletet, hanem azok is, akik a felmenők hagyatékaként máig óvják azokat, és a jeles alkalmakkor előveszik. Így volt ez az elmúlt szombaton is, amikor megtartották a település egyik legnagyobb rendezvényét, a szüreti napot. Tóth István polgármester kiemelte, hogy mindig arra törekednek, hogy a lehető legeredetibb módon adjanak ízelítőt a falu gazdag hagyományaiból. Cél az is, hogy a szüreti napon a bíró és a bíróné szerepére olyan fiatalokat találjanak, akik a való életben is egy párt alkotnak. Idén Virág Leila és Rácz János látta el ezt a fontos feladatot. Mellettük minden korosztály képviseltette magát, ovis és iskolás párok is voltak.

A bíróné kikérése a bogyiszlói szüreti napon

Összefogás kell a hagyományőrzéshez is

Tóth István hozzátette, hogy rendkívül hálásak az érintett családoknak, hiszen a bíróné kikéréséhez méltó vendéglátást biztosítottak, és már napokkal az esemény előtt a helyszín díszítésén dolgoztak. Méltatta a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületet vezető Huszárikné Böröcz Zsófia munkáját is, aki elődeihez, a Streer-házaspárhoz, vagyis Marika nénihez és Tamás bácsihoz hasonlóan komoly szerepet vállal abban, hogy Bogyiszló hagyományai tovább öröklődjenek. Ehhez társul a Bogyiszlói Zenekar is, amely országhatáron innen és túl egyaránt öregbíti a falu hírnevét.

A falu apraja-nagyja viseletet öltött

Szeretnének méltók maradni az ősök hagyatékához

A település 2014-ben elnyerte a Tiszta Forrás Település címet, és a polgármester szerint ehhez hűnek kell maradni. – Méltónak kell lenni ahhoz, amit az őseink hagytak ránk. A címet nem mi kaptuk, hanem az az ő érdemük – fogalmazott. Beszélt Lajtha László 1922-ben végzett népdalgyűjtéséről, amelynek köszönhetően gazdag és jellegzetes hagyomány tárult föl Bogyiszlón, mind hangszereken, mind pedig énekben. Hozzátette, hogy ez a sajátosság annak is köszönhető, hogy izolált térségről van szó, a falu ugyanis csak a Duna szabályozása után került a folyó ezen oldalára, ami után teljes egészében szigetté vált. Népi kultúrájában hasonlóságot mutat Kalocsával és az ős-Sárközzel is, de jellegzetességei mégis egyediek.