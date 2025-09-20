Cs. Mayer Katalin megfestette a Hargitát

„Hulló percek ölelése” címmel nyílt meg a múlt héten a Tamási Galériában Csirkéné Mayer Katalin tárlata, amit Könnyü László író-költő emlékének ajánlott. A Pári településen élő és alkotó művész akril, akvarell, szén és porpasztell festményei főképpen tájképeket mutatnak a közönségnek. Így többek között a madarasi Hargita, a csurgókői vízesés, a zetelaki tározó, a bözödújfalui templom és a kishenyei kápolnából hozott Keresztút plasztikái fogadják a látogatókat.

Csirkéné Mayer Katalin, Uber Zsófia, az intézmény munkatársa és Kocsis-Szabó Eszter a kiállítás megnyitóján

Fotó: Beküldött fotó

Az alkotásokat Kocsis-Szabó Eszter, a Tamási Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszékvezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, zongorán közreműködött Palánki Boglárka. A szeptember 30-ig megtekinthető kiállítást a megnyitón megtisztelte jelenlétével Porga Ferenc, Tamási polgármestere és Glück Róbert, Pári polgármestere is. Utóbbi vezetőt elkísérte Ulrich Volker, a németországi Burgstädt testvértelepülés kultúregyesületének vezetője is.