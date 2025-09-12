A Lohn család története – Családfakutatás egy 305 éve Tolna megyében élő családról

Konkrétan persze nem tudhatjuk, hogy Johann Kaspar és családja miért döntött a kivándorlás mellett. A kor viszonyai azonban sok mindent megmagyaráznak. A Német-római Birodalomban a 16. században parasztfelkelések rázták meg a társadalmat, amelyeket ugyan levert a hatalom, de nyomor, kiszolgáltatottság és bizonytalanság maradt utánuk. Az öröklési szabályok sem kedveztek a fiatalabb fiútestvéreknek: a gazdaságot az elsőszülött örökölte, a többieknek más módon kellett boldogulniuk. A török kiűzése után a magyar földesurak nagy földterületekhez jutottak, ám ezek lakatlanul, műveletlenül hevertek. Toborzókat küldtek a német nyelvterületre, akik a jobb élet ígéretével csábították a családokat. Az első telepesek főként Svábföldről érkeztek, ezért ragadt rájuk a „sváb” elnevezés, függetlenül attól, hogy pontosan honnan származtak. A földesurak – bár többségük katolikus volt – sokszor vallási toleranciát mutattak, sőt, örömmel fogadták a protestánsokat is, akik szorgalmukkal, munkabírásukkal tűntek ki.

Családkép Lohnékról 1942-ből. Forrás: Beküldött fotó

A Lohn család Magyarországon

Johann Kaspar Lohn 1682-ben született a hesseni Schlitzben. 1710-ben nősült meg a közeli Wehrdában, majd tíz év múlva családjával útnak indult. 1720 pünkösdjén érkeztek meg Kismányokra, két élő gyermekkel. Foglalkozását tekintve bognár volt, de utódai többnyire földműveléssel keresték kenyerüket egészen a 20. század közepéig, a téeszesítésig. Kaspar 1755-ben hunyt el Kismányokon. Fia, Johann Heinrich mindössze hatéves volt, amikor Magyarországra költöztek. Az ő leszármazottai már szorosan összefonódtak a magyarországi sorssal. A család 1780 körül költözött Bonyhádra, ahol a mai napig élnek Lohn nevű leszármazottak. A 20. században pedig a család egy része Budapestre költözött.

Hogyan kezdődött a kutatás?

– Gyermekkoromban nagymamánk gyakran mesélt igaz történeteket a családról. Halottak napja előtt együtt jártunk sírokat gondozni, gyertyát és virágot vinni. Ezek az élmények mélyen megmaradtak bennem, és felnőttként arra indítottak, hogy utánajárjak a gyökereinknek. Először fényképezőgéppel a kezemben jártam a temetőket, később az egyházi anyakönyvekhez fordultam, majd az internet segítségével bővítettem a családfát.