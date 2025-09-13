Hegyhát Általános Iskola
8 perce
Csillogó kis szemek lestél az előadást
A magyar líra gyöngyszemeiből készült az a műsor, amit Benyák Gábor, a Szegedi Mandula Színház alapítója és vezetője adott elő a gyönki Hegyhát Általános Iskola tornatermében. A gitáros-énekes többek között Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila és Radnóti Miklós műveiből állította össze repertoárját. A gyermekszervezetek támogatásával megvalósult rendezvény két részletben zajlott le, azaz életkornak megfelelő, külön program várta az alsós, majd a felsős tanulókat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre