Csillogó kis szemek lestél az előadást

A magyar líra gyöngyszemeiből készült az a műsor, amit Benyák Gábor, a Szegedi Mandula Színház alapítója és vezetője adott elő a gyönki Hegyhát Általános Iskola tornatermében. A gitáros-énekes többek között Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila és Radnóti Miklós műveiből állította össze repertoárját. A gyermekszervezetek támogatásával megvalósult rendezvény két részletben zajlott le, azaz életkornak megfelelő, külön program várta az alsós, majd a felsős tanulókat.

A gyönki iskolában nagy érdeklődés kísérte Benyák Gábor, a Mandula Színház vezetője műsorát

Fotó: Beküldött fotó