szeptember 13., szombat

Kornél névnap

29°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hegyhát Általános Iskola

8 perce

Csillogó kis szemek lestél az előadást

Címkék#Hegyhát Általános Iskola#Benyák Gábor#Szegedi Mandula Színház

Szeri Árpád

A magyar líra gyöngyszemeiből készült az a műsor, amit Benyák Gábor, a Szegedi Mandula Színház alapítója és vezetője adott elő a gyönki Hegyhát Általános Iskola tornatermében. A gitáros-énekes többek között Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila és Radnóti Miklós műveiből állította össze repertoárját. A gyermekszervezetek támogatásával megvalósult rendezvény két részletben zajlott le, azaz életkornak megfelelő, külön program várta az alsós, majd a felsős tanulókat.

A gyönki iskolában nagy érdeklődés kísérte Benyák Gábor, a Mandula Színház vezetője műsorát
Fotó: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu