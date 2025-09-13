Életveszélyből díszes homlokzat: átadták a felújított polgármesteri hivatalt

A decsi polgármesteri hivatal már több évtized óta rossz műszaki és esztétikai állapotban volt. Le kellett kordonozni a környezetét, mivel omlásveszélyes állapotba került a homlokzati rész, ami veszélyeztette mind az itt dolgozók, mind a polgármesteri hivatalba érkező polgárok testi épségét. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása adott lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat pályázzon, és közel 70 millió forintért megkezdhette a korszerűsítést.

Megújult a decsi polgármesteri hivatal, pénteken volt az átadó

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

A decsi polgármesteri hivatal nem az első a sorban

Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a település vezetése az állapotok ellenére először az óvoda és a művelődési ház fejlesztésére fordított pénzt, és a végére hagyták a polgármesteri hivatalt. Ez a mentalitás jellemző a többi önkormányzatnál is, hogy a polgármesterek elsősorban az oktatási intézményeket, illetve a közös, kulturális infrastruktúrát részesítik előnyben, és a végére hagyják a polgármesteri hivatalt. – Az elmúlt időszakban több száz millió forintot fordítottunk a település középületeire. Ezzel nem oldódott meg az épület teljes problémája, energetikailag még tovább kell majd vinni a fejlesztéseket. Most itt, a Sárközben is eljutottunk ehhez az állapothoz, de még nincs vége. Az első ütem kész van, és a többi ütemnél is keressük a forrásokat.

A műemlék felújítás nehézségei

Heberling Tibor polgármester véleménye szerint óriási jelentőséggel bír az átadó, mivel az 1900-as évek óta az önkormányzat épületén nem történt soha semmilyen beruházás. Nyilván betudható ez az épület nagyságának, illetve a díszességének, ráadásul műemlékvédett az épület, tehát sok minden összetevő gátolta azt, hogy bármiféle beruházás történhessen. Most ugyanez akadályozta a kapuk cseréjét.

A jelen felújításnál a homlokzat teljes egészében megújult, emellett a bádogrendszert cserélték ki, mert a folyamatos leázás volt az oka eddig is a falszerkezet romlásának, és ennek következtében telente lefagyott a vakolat. A felújítás következő lépcsője az épület energetikai korszerűsítését célozza majd.