szeptember 13., szombat

Kornél névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műemlék

19 perce

Életveszélyből díszes homlokzat: átadták a felújított polgármesteri hivatalt

Címkék#felújított#Sárközben#polgármesteri hivatal#Horváth István

Az óvoda és a művelődési ház felújítása után újabb épület korszerűsítésének örülhettek a Sárközben. A decsi polgármesteri hivatalon az 1900-as évek óta nem történt komolyabb felújítás. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása most megteremtette a lehetőségét az állagmegóvásnak.

Kutny Gábor

A decsi polgármesteri hivatal már több évtized óta rossz műszaki és esztétikai állapotban volt. Le kellett kordonozni a környezetét, mivel omlásveszélyes állapotba került a homlokzati rész, ami veszélyeztette mind az itt dolgozók, mind a polgármesteri hivatalba érkező polgárok testi épségét. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása adott lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat pályázzon, és közel 70 millió forintért megkezdhette a korszerűsítést. 

A decsi polgármesteri hivatal felújításának átadója
Megújult a decsi polgármesteri hivatal, pénteken volt az átadó
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

A decsi polgármesteri hivatal nem az első a sorban

Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a település vezetése az állapotok ellenére először az óvoda és a művelődési ház fejlesztésére fordított pénzt, és a végére hagyták a polgármesteri hivatalt. Ez a mentalitás jellemző a többi önkormányzatnál is, hogy a polgármesterek elsősorban az oktatási intézményeket, illetve a közös, kulturális infrastruktúrát részesítik előnyben, és a végére hagyják a polgármesteri hivatalt. – Az elmúlt időszakban több száz millió forintot fordítottunk a település középületeire. Ezzel nem oldódott meg az épület teljes problémája, energetikailag még tovább kell majd vinni a fejlesztéseket. Most itt, a Sárközben is eljutottunk ehhez az állapothoz, de még nincs vége. Az első ütem kész van, és a többi ütemnél is keressük a forrásokat.

A műemlék felújítás nehézségei

Heberling Tibor polgármester véleménye szerint óriási jelentőséggel bír az átadó, mivel az 1900-as évek óta az önkormányzat épületén nem történt soha semmilyen beruházás. Nyilván betudható ez az épület nagyságának, illetve a díszességének, ráadásul műemlékvédett az épület, tehát sok minden összetevő gátolta azt, hogy bármiféle beruházás történhessen. Most ugyanez akadályozta a kapuk cseréjét.

A jelen felújításnál a homlokzat teljes egészében megújult, emellett a bádogrendszert cserélték ki, mert a folyamatos leázás volt az oka eddig is a falszerkezet romlásának, és ennek következtében telente lefagyott a vakolat. A felújítás következő lépcsője az épület energetikai korszerűsítését célozza majd. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu