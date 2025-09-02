Népzene és néptánc
3 órája
Egzotikus országból jelentkezett be a Facebookon Zsikó Zsuzsanna (fotókkal)
Kolumbiában képviseli a magyar népzenét és a néptáncot Zsikó Zsuzsanna.
Az alsónyéki népdalénekesnő erről a közösségi oldalon posztolt.
Mint írja: „A 2025-ös turné sorozat második állomása Kolumbia. Bogotában és Popayanban képviselhetjük a Hungarikumok Gyűjteménye-t, a magyar népzenét és néptáncot. Köszönjük a megtisztelő bizalmat!”
Zsikó Zsuzsanna Kolumbiában énekelFotók: Facebook
