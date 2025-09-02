szeptember 2., kedd

Népzene és néptánc

35 perce

Egzotikus országból jelentkezett be a Facebookon Zsikó Zsuzsanna (fotókkal)

Címkék#Kolumbia#népzene#Zsikó Zsuzsanna

Kolumbiában képviseli a magyar népzenét és a néptáncot Zsikó Zsuzsanna.

Teol.hu
Zsikó Zsuzsanna Kolumbiában képviseli a magyar népzenét és néptáncot
Fotó: Facebook

Az alsónyéki népdalénekesnő erről a közösségi oldalon posztolt. 

Mint írja: „A 2025-ös turné sorozat második állomása Kolumbia. Bogotában és Popayanban képviselhetjük a Hungarikumok Gyűjteménye-t, a magyar népzenét és néptáncot. Köszönjük a megtisztelő bizalmat!”

Zsikó Zsuzsanna Kolumbiában énekel

Fotók: Facebook

 

 

