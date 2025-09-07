Teol.hu podcast
1 órája
Ennio Morriconéval játszott, majd Ironman lett
Majdnem gyerekként elköteleződött a zenei pálya – és elsősorban a családi gyökerek miatt –, a hagyományos fúvószene iránt. Mégis muzsikált Ennio Morricónéval és a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar életében jelentős mérföldkő volt, amikor Hepp Attila vette át az irányítását 2007-ben. A zenekarral országos sikereket értek el. Majd 2014-ben Németországba költözött, ahol saját zeneiskolát és családot alapított. Triatlonozik, kétszeres Ironman. Hepp Attila boldog, már német állampolgár, de magyarnak érzi magát.
