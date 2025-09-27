Ahol a történelem divatot ír – nagy dobás a Múzeumok Őszi Fesztiválján

Pénteken délután Szekszárdon a Wosinsky Mór Múzeumban kezdetét vette a november közepéig tartó Múzeumok Őszi Fesztiválja. A jubileumi, 20. születésnapját ünneplő rendezvénysorozat idei mottója: múzeum és divat. Ennek szellemében az első előadás, melyet K. Tóth Gábor régész tartott a múzeum könyvtártermében, a honfoglaláskori magyar viseletekről szólt.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja szekszárdi programsorozata K. Tóth Gábor régész előadásával kezdődött

Fotó: Mártonfai Dénes

Honfoglalás kori divatbemutató a Múzeumok Őszi Fesztiválján

A régészeti anyagok tükrözték, főleg a temetkezések kapcsán, hogy miként öltöztek, mivel ékesítették ruhájukat eleink. A fülbevalók, hajkarikák, a ruhát, kaftánt, ingnyakat, övet, csizmát, sisakot díszítő veretek elsősorban ezüstből voltak, csak néha szerepelt aranyozás, mondta. Az egész honfoglalás kori leletanyagra az ezüst jellemző.

Az övnek kiemelt jelentősége volt. A nomád társadalomban, mint a honfoglaló magyarságé is, az öv egyrészt a férfivá avatásnak a jelképe volt, azt 13 - 14 éves koruk körül kapták meg a fiúk. Másrészt hármas funkciója is volt: egyrészt a praktikum, de emellett a divatot és még a családnak vagy nemzetségnek a gazdagságát is kifejezte. A praktikumot szolgálta, hogy nem csak nadrágtartó funkciót töltött be, hanem a fegyverzetek, a szablya, az íjtartó és a nyílvesszőt tartó tegez is ahhoz tartoztak. A gazdagságot a mennyiség is jelezte, a legegyszerűbb öveknél volt egy csat meg a szíjvég, a módosabbaknál vannak öv veretek, mellék szíjvégek, mellék csatok, amelyek tartják a fegyverzet. Az Árpád nemzetség tagjai között a férfiaknál voltak a süveg csúcsdíszek, s ezüsttel díszített tarsolyok. Utóbbiban volt a tűzkészség, a taplógomba, a kovakő meg a csiholó vas is.

Az érdekfeszítő előadásra sokan voltak kíváncsiak a Wosinsky Mór Múzeumban

Fotó: Mártonfai Dénes

A feltárások során Magyarországon találtak selyem, meg vászonmaradványokat, nagyobb ruhadarabok viszont csak Szkítiában, Szibéria, Belső-Ázsia környékén kerültek elő, ahol a fagyos környezet konzerválta a ruházatot. Ebből lehet következtetni arra, hogy honfoglaló őseink kaftánszerű viseletet hordtak.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának péntek délutáni nyitó előadását további találkozók követik. Lesz többek között tárlatvezetés a vármegyeházán, hátizsákos túra a Mészöly-tanyához, felolvasóest az Irodalom Házában, és több, főleg a divattal kapcsolatos előadás a múzeum központi épületében.